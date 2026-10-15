ROBOT SEKSUALNO UZNEMIRAVAO TINEJDŽERKU: Nesvakidašnji incident u Nemačkoj

POLICIJA u nemačkom gradu Kelnu zaplenila je humanoidnog robota, osumnjičenog za seksualno uznemiravanje devojke (16) i povela istragu protiv njegovog vlasnika.

Foto: Roman Koziel/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Robot se tereti da je maloletnici dodirivao zadnjicu i pravio pokrete guranja, koji ne ostavljaju sumnju o kakvoj se aktivnosti radi. A vlasnik, takođe tinejdžer, isto godište kao i žrtva pohotne mašine, navodno je, čitav incident "okačio" na internet. Proces, koji sada policija vodi, treba pre svega da utvrdi da li je kriv vlasnik, odnosno, da li je on upravljao robotom, ili se veštačka inteligencija u metalnom telu otela kontroli i upustila u nedozvoljene rabote.

Sve se dešavalo dok je tinejdžerka sa dve prijateljice bila ispred restorana brze hrane kad joj se, otpozadi, prikrao crveno-zlatni robot, obučen u beli prsluk, sa zlatnim lancem i nalepljenim brkovima, napravljenim po uzoru na Marvelovog Ajronmena. Ubrzo potom, policajci su, postupajući po primljenoj prijavi, pronašli robota u prtljažniku obližnjeg automobila, zajedno sa mobilnim telefonima njegovog vlasnika i 19-godišnjeg saučesnika.

Krivac i proizvođač PO aktuelnim zakonima širom sveta, robot ne može da bude pravno odgovoran za seksualni prestup. Kako se obrazlaže, on nema svest, niti može da ima nameru, a svakako nema status pravnog lica. U slučaju da autonomni robot povredi nekog, odgovornost snose najpre proizvođač, zbog greške u sofveru, ili dizajnu, i vlasnik, ako upravlja mašinom u nameri da nekom naudi.

U međuvremenu, "Tik-tok" je eksplodirao od miliona pregleda, a viralni snimak prikazuje robota-nasilnika kog su vlasnik i jatak nazvali Ahmed. Među konzumentima video-klipa sada se vodi opklada da li su dvojica momaka imigranti islamskog porekla, ili su Nemci, ljuti protivnici došljaka, pa su robota namerno tako nazvali da pojačaju bes sunarodnika protiv stranaca.

Ahmed, inače, nije napastvovao samo tu jednu devojku - zaređao je, uznemirivši čitav niz žena. Pravio je, ističu mediji, neprikladne gestove rukama i simulirao pokrete polnog čina, a jednoj žrtvi je prišao otpozadi, zbog čega je, prestravljena, vrisnula. Navodno, sve vreme na snimku se čuo glasan smeh dvojice egzaltiranih tinejdžera.

Nemački krivični zakonik zahteva da u činu, koji se okarakteriše kao seksualni napad, postoji direktan kontakt između počinioca i žrtve. A "dela izvršena mašinama, ili trećim licima" ne smatraju se takvim napadom.

Eksperti, međutim, tvrde da bi momci i te kako mogli da budu proglašeni krivim za seksualno uznemiravanje, a za to im sledi novčana, ili kazna do dve godine zatvora. Ne spekuliše se kako bi mogao da bude sankcionisan sam robot, jer tek istraga treba da pokaže da li je bio samo instrument tuđe volje, ili je, što nije isključeno, dejstvovao u skladu sa "svojim potrebama".