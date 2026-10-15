ALARM NA ISTOČNOM KRILU NATO-a! Rumunski predsednik i Rute hitno o napadima u Crnom moru

RUMUNSKI predsednik Nikušor Dan izjavio je danas nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da nedavni napadi na komercijalne brodove u Crnom moru predstavljaju pokušaj Rusije da destabilizuje istočno krilo NATO-a i oslabi podršku Ukrajini.

Foto: AP / Tanjug / Julija Bakić (STF)

Dan nije izneo dodatne detalje o nedavno pogođenim brodovima u rumunskim teritorijalnim vodama i njihovoj neposrednoj blizini, navodeći da će više informacija biti dostupno po završetku istraga koje su u toku.

- Sa našim NATO saveznicima, obavezni smo da branimo svaki centimetar naše teritorije, uključujući naše vode i vazdušni prostor. Situacija u Crnom moru je ozbiljna. Trgovački brodovi se napadaju i potapaju. Pomorci ubijaju, povređuju se i nestaju, veoma blizu obala Rumunije i Bugarske. Ovo je neprihvatljivo i mora da prestane. Životi, globalna trgovina i kritična infrastruktura su ugroženi. Zajedno se zalažemo za bezbedno i otvoreno Crno more, za Rumuniju, Bugarsku, Evropu i ceo svet - napisao je Dan na Iksu.

Rute je na Iksu naveo da je imao dobar sastanak sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim i rumunskim predsednikom o bezbednosti u Crnom moru i najnovijim napadima na komercijalne brodove.

On je naveo da je NATO ojačao prisustvo duž istočnog krila, uključujući povećanje kapaciteta za borbu protiv dronova, i da će nastaviti blisku saradnju sa saveznicima u Crnom moru, uz prilagođavanje mera odvraćanja i odbrane prema potrebi.

Radev je na Iksu zahvalio Ruteu na "jasnom signalu" - bezbednost Crnog mora je bezbednost istočnog krila.

- NATO pažljivo prati situaciju i spreman je da pomogne u jačanju kapaciteta za borbu protiv dronova i pomorskog praćenja nakon nedavnih napada na trgovačke brodove. Bugarska poziva na kolektivne napore ka bezbednoj plovidbi u Crnom moru - naveo je Radev.

(Tanjug)

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