ALARM NA ISTOČNOM KRILU NATO-a! Rumunski predsednik i Rute hitno o napadima u Crnom moru
RUMUNSKI predsednik Nikušor Dan izjavio je danas nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da nedavni napadi na komercijalne brodove u Crnom moru predstavljaju pokušaj Rusije da destabilizuje istočno krilo NATO-a i oslabi podršku Ukrajini.
Dan nije izneo dodatne detalje o nedavno pogođenim brodovima u rumunskim teritorijalnim vodama i njihovoj neposrednoj blizini, navodeći da će više informacija biti dostupno po završetku istraga koje su u toku.
- Sa našim NATO saveznicima, obavezni smo da branimo svaki centimetar naše teritorije, uključujući naše vode i vazdušni prostor. Situacija u Crnom moru je ozbiljna. Trgovački brodovi se napadaju i potapaju. Pomorci ubijaju, povređuju se i nestaju, veoma blizu obala Rumunije i Bugarske. Ovo je neprihvatljivo i mora da prestane. Životi, globalna trgovina i kritična infrastruktura su ugroženi. Zajedno se zalažemo za bezbedno i otvoreno Crno more, za Rumuniju, Bugarsku, Evropu i ceo svet - napisao je Dan na Iksu.
Rute je na Iksu naveo da je imao dobar sastanak sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim i rumunskim predsednikom o bezbednosti u Crnom moru i najnovijim napadima na komercijalne brodove.
On je naveo da je NATO ojačao prisustvo duž istočnog krila, uključujući povećanje kapaciteta za borbu protiv dronova, i da će nastaviti blisku saradnju sa saveznicima u Crnom moru, uz prilagođavanje mera odvraćanja i odbrane prema potrebi.
Radev je na Iksu zahvalio Ruteu na "jasnom signalu" - bezbednost Crnog mora je bezbednost istočnog krila.
- NATO pažljivo prati situaciju i spreman je da pomogne u jačanju kapaciteta za borbu protiv dronova i pomorskog praćenja nakon nedavnih napada na trgovačke brodove. Bugarska poziva na kolektivne napore ka bezbednoj plovidbi u Crnom moru - naveo je Radev.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Hala "Jezero" se prolama aplauzima i povicima "Aco Srbine" tokom govora Aleksandra Vučića
Preporučujemo
RUMUNIJA U STRAHU ZA SVOJ VAZDUŠNI PROSTOR: Pao dron za koji se sumnja da je ruski
05. 10. 2026. u 21:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)