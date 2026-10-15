GRČKA I TURSKA "U KLINČU" ZBOG PROJEKTA VREDNOG 1,9 MILIJARDI EVRA? Marko Rubio - "Pokušaćemo da otklonimo sve moguće prepreke"

GRČKA je potvrdila da je investitor projekta podmorskog energetskog kabla u istočnom Mediteranu, koji ima podršku Evropske unije, zatražio dozvolu za nastavak istraživanja morskog dna. To je ključni korak za pokretanje dugo odlaganog projekta, piše Rojters.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Projekat Velikog morskog interkonektora (GSI) trebalo bi energetski da poveže evropsko kopno sa Kiprom, a u kasnijoj fazi i sa Izraelom.

Turska se protivi planu. Američki sekretar Marko Rubio je prošle nedelje u Atini izjavio da su Sjedinjene Države snažno posvećene projektu.

Istakao je da GSI podstiče diverzifikaciju snabdevanja energijom, što se smatra neophodnim zbog rata u Ukrajini i situacije u Ormuskom moreuzu.

Planovi i prepreke

Plan vredan 1,9 milijardi evra razvija grčki operater prenosnog sistema IPTO. Portparol grčke vlade Pavlos Marinakis rekao je novinarima da je francuska kompanija Nexans, izvođač radova na kablu, podnela zahtev za grčku dozvolu za istraživanje morskog dna u ime projekta GSI.

Napredak projekta je otežan sporom između Grčke i Turske oko pomorskog područja kroz koje bi kabl trebalo da prođe.

The EU has 27 member states. But one of them is still completely isolated from the European electricity grid. 🇨🇾 Cyprus. A €1.9 billion submarine cable connecting it to Greece could finally end that isolation. Nearly 900 km beneath the Mediterranean Sea. https://t.co/wGwbjazj16 — MagellanQuest 🇪🇺/acc (@MagellanQuest) October 12, 2026

Grčka se nada da će uskoro nastaviti istraživanje morskog dna kako bi se utvrdila tačna ruta. S druge strane, Turska smatra da je za takav potez neophodna prethodna koordinacija između dve zemlje.

Turska strana tvrdi da ruta prolazi kroz područje obuhvaćeno njenim pomorskim sporazumom sa Libijom iz 2019. godine, koji Atina ne priznaje.

Sledeći koraci i američka podrška

Marinakis je pojasnio da će istraživanje sprovoditi francuski brod. Radovi mogu početi tek nakon što zahtev odobri grčka obalska straža i ministarski odbor nadležan za izdavanje dozvola za istraživanje u grčkim morskim zonama.

The developer of an EU-backed undersea power cable scheme in the eastern Mediterranean has applied for a license to resume seabed surveying, key for the long-delayed project to move ahead, government spokesman Pavlos Marinakis has said. https://t.co/tNpZTQCxWq — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 15, 2026

- Kada je reč o sprovođenju projekta, Grčka nije sklopila nikakve sporazume sa vlastima bilo koje druge zemlje osim Francuske i Kipra, što je logično - rekao je Marinakis.

Rubio je prošle nedelje naglasio da će SAD pokušati da otklone sve moguće prepreke diplomatskim kanalima.

(Index hr)