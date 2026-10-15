GRČKA I TURSKA "U KLINČU" ZBOG PROJEKTA VREDNOG 1,9 MILIJARDI EVRA? Marko Rubio - "Pokušaćemo da otklonimo sve moguće prepreke"
GRČKA je potvrdila da je investitor projekta podmorskog energetskog kabla u istočnom Mediteranu, koji ima podršku Evropske unije, zatražio dozvolu za nastavak istraživanja morskog dna. To je ključni korak za pokretanje dugo odlaganog projekta, piše Rojters.
Projekat Velikog morskog interkonektora (GSI) trebalo bi energetski da poveže evropsko kopno sa Kiprom, a u kasnijoj fazi i sa Izraelom.
Turska se protivi planu. Američki sekretar Marko Rubio je prošle nedelje u Atini izjavio da su Sjedinjene Države snažno posvećene projektu.
Istakao je da GSI podstiče diverzifikaciju snabdevanja energijom, što se smatra neophodnim zbog rata u Ukrajini i situacije u Ormuskom moreuzu.
Planovi i prepreke
Plan vredan 1,9 milijardi evra razvija grčki operater prenosnog sistema IPTO. Portparol grčke vlade Pavlos Marinakis rekao je novinarima da je francuska kompanija Nexans, izvođač radova na kablu, podnela zahtev za grčku dozvolu za istraživanje morskog dna u ime projekta GSI.
Napredak projekta je otežan sporom između Grčke i Turske oko pomorskog područja kroz koje bi kabl trebalo da prođe.
Grčka se nada da će uskoro nastaviti istraživanje morskog dna kako bi se utvrdila tačna ruta. S druge strane, Turska smatra da je za takav potez neophodna prethodna koordinacija između dve zemlje.
Turska strana tvrdi da ruta prolazi kroz područje obuhvaćeno njenim pomorskim sporazumom sa Libijom iz 2019. godine, koji Atina ne priznaje.
Sledeći koraci i američka podrška
Marinakis je pojasnio da će istraživanje sprovoditi francuski brod. Radovi mogu početi tek nakon što zahtev odobri grčka obalska straža i ministarski odbor nadležan za izdavanje dozvola za istraživanje u grčkim morskim zonama.
- Kada je reč o sprovođenju projekta, Grčka nije sklopila nikakve sporazume sa vlastima bilo koje druge zemlje osim Francuske i Kipra, što je logično - rekao je Marinakis.
Rubio je prošle nedelje naglasio da će SAD pokušati da otklone sve moguće prepreke diplomatskim kanalima.
(Index hr)
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