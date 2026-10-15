PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MINISTRA: Mijatoviću zabrana obavljanja funkcije
VRHOVNI sud Federacije BiH zabranio je federalnom ministru razvoja, preduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću obavljanje ove funkcije, te bilo kakve rukovodeće pozicije u FBiH, rekla je portparol Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i kriminala Nina Hadžihajdarević.
Prema njenim rečima, Vrhovni sud je na predlog POSKOK-a doneo odluku o merama zabrane za Mijatovića, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlašćenja.
Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića i drugih 15. septembra ove godine, a zbog zloupotrebe položaja ili ovlašćenja u vezi s dodelom gotovo milion KM grant sredstava.
Optužnicom su, osim Mijatovića, obuhvaćeni stručni savetnik u federalnom Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta Nevzet Sefa, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj Adis Fajić, direktor kompanije "Ventures" Bojan Lazić i izvršni direktor ove kompanije Harun Mlivo.
(SRNA)
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