NEVEROVATAN OKRŠAJ U VAZDUHU! Francuski "Rafali" i MiG-29 ga OPKOLILI, a onda je kineski as povukao POTEZ OČAJNIKA i napravio LUDILO!
RATNO vazduhoplovstvo Narodnooslobodilačke armije Kine objavilo je dodatne detalje o zajedničkoj vazduhoplovnoj vežbi sa Egiptom, uključujući simulirane borbene okršaje izvan vizuelnog dometa (BVR).
U tim scenarijima, kineski lovci J-16 suprotstavili su se brojčano nadmoćnijim snagama egipatskog ratnog vazduhoplovstva, koje su činili borbeni avioni „Rafal” (francuske proizvodnje) i „MiG-29M” (ruske proizvodnje). Snimak, koji su kineski državni mediji emitovali 11. oktobra, prikazuje kako je kineski kontingent koristio avion za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha tipa KJ-500 za koordinaciju dejstava svojih lovaca J-16. Takođe, istaknuta je primena sredstava za elektronsko ratovanje, kao i dopuna gorivom u vazduhu tokom vežbe. Ova obuka, pod nazivom „Orlovi civilizacije 2026” (Eagles of Civilization 2026), održana je u Egiptu od sredine avgusta do početka septembra, pruživši priliku obema vazduhoplovnim snagama da procene svoje operativne sposobnosti u uslovima simulirane borbe.
U okviru obuke poseban naglasak stavljen je na borbu izvan vizuelnog dometa, gde pokrivenost senzorima, elektronsko ratovanje i koordinisana upotreba naoružanja mogu biti odlučujući faktori – značajniji čak i od manevarskih sposobnosti u bliskoj borbi. Prema navodima kineske državne televizije CCTV, trećeg dana vežbe izveden je okršaj u kojem su učestvovala četiri kineska aviona J-16 protiv šest egipatskih lovaca (dva „Rafala” i četiri „MiG-29”). Kineski kontingent se, dakle, suočio sa brojčano nadmoćnijim protivnikom u odnosu 3:2, što je uslovilo angažovanje aviona za rano upozoravanje KJ-500 kao podršku lovcima. Cilj vežbe bio je da se ispita na koji način koordinisane operacije i vazdušno osmatranje mogu nadoknaditi brojčanu inferiornost u simuliranoj vazdušnoj bici.
Avion KJ-500 je projektovan za osmatranje velikog vazdušnog prostora, praćenje i identifikaciju ciljeva u vazduhu, kao i za koordinaciju aktivnosti prijateljskih letelica. Njegov radar i misijski sistemi omogućavaju mu da funkcioniše kao vazdušni komandno-kontrolni centar, pružajući informacije koje bi piloti lovaca inače morali da prikupljaju koristeći sopstvene senzore. Deljenjem šire taktičke slike sa posadama aviona J-16, ova letelica im pomaže u usklađivanju kretanja i upotrebe naoružanja, istovremeno smanjujući potrebu da pojedinačni lovci deluju samostalno. Njegov doprinos je posebno značajan u borbenim dejstvima koja uključuju više vazduhoplova, gde sposobnost ranog otkrivanja pretnji i distribucije podataka o ciljevima može pomoći u kompenzovanju brojčane inferiornosti. Ovo je upotpunilo prednosti u pogledu situacione svesnosti, kao i komandovanja i upravljanja, koje je J-16 već imao u odnosu na avione „Rafal“ (Rafale) i MiG-29.
Vej Juesin je opisao pristup kineskih pilota simuliranoj borbi, navodeći: „Kada je vazdušna borba počela, zaboravili smo na brojčanu inferiornost, kao i na činjenicu da su možda u pitanju ’Rafali’. Razmišljali smo samo o vremenskom okviru za izbegavanje raketa. Bilo je potrebno samo da izbegnemo njihovo naoružanje, a putem taktičke koordinacije nadoknadili smo razliku u broju.“ U svom izlaganju poseban naglasak je stavio na koordinaciju i odbrambene manevre tokom borbe, umesto da tvrdi kako su kineski lovci savladali egipatske vazduhoplove zahvaljujući superiornijim pojedinačnim performansama. Takođe se navodi da je vežba podstakla opsežne razgovore između dve strane nakon završetka dnevne obuke; egipatski piloti su ostali na aerodromu do 21:30 časova kako bi sa svojim kineskim kolegama razgovarali o toku borbe.
Elektronsko ratovanje predstavljalo je još jedan značajan segment obuke. Vej je istakao da su egipatski piloti pokazali posebno interesovanje za kinesku primenu elektronskog ometanja, uz komentar: „Najviše me je impresioniralo to koliko su cenili našu upotrebu elektronskog ometanja i koliko su bili zainteresovani za nju. Smatrali su da su naš tajming i sposobnosti ometanja bili odlični.“ Ovi navodi ukazuju na to da je tokom vežbe bilo prilike da se posmatra primena elektronskih protivmera u simuliranoj vazdušnoj borbi, mada u izveštaju nisu otkriveni konkretni sistemi koji su korišćeni, tehnike koje su uvežbavane, niti efikasnost ometanja protiv određenih egipatskih vazduhoplova i opreme. Elektronsko ratovanje može otežati protivniku otkrivanje, praćenje i gađanje ciljeva, ali njegova efikasnost zavisi od karakteristika angažovanih sistema, kao i od protivmera kojima obe strane raspolažu.
Obuka je takođe pružila priliku za direktnu razmenu iskustava između dva ratna vazduhoplovstva, sa fokusom na njihove vazduhoplove i naoružanje. Jedan kineski pilot izjavio je da je egipatsko osoblje pohvalilo avion J-16 i raketu vazduh-vazduh dugog dometa PL-15, navodeći: „Tokom razgovora, pohvalili su ne samo naše veštine, već i naše lovce J-16 i rakete PL-15. Video sam to u njihovim očima. Time su odali priznanje razvoju naše zemlje.” Vej Juesin je istakao da su egipatski avioni pokazali odlične manevarske sposobnosti u bliskoj borbi – karakteristiku po kojoj je, između ostalih, decenijama poznat avion MiG-29, zahvaljujući svom izuzetnom odnosu potiska i težine. Važno je napomenuti da J-16 zadržava značajne prednosti u borbi unutar vizuelnog dometa, zahvaljujući integraciji rakete vazduh-vazduh PL-10 koja omogućava nišanjenje daleko izvan ose aviona – mogućnost za koju Francuska i Rusija nemaju adekvatne pandane. Čini se da je vežba simulirala borbu unutar vizuelnog dometa bez upotrebe raketa, oslanjajući se na uništavanje ciljeva topom, kako bi se izjednačile šanse u korist jedinica egipatskog ratnog vazduhoplovstva. Ovo odražava širi globalni trend unapred isplaniranih scenarija borbenih dejstava, čiji je cilj kompenzacija za značajne tehnološke razlike.
militarywatchmagazine.com
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