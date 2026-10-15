POGUBLJENJE (NE)ĆE EMITOVATI UŽIVO? Evo šta je Donald Tramp odlučio o prenosu streljanja bivšeg majora
NIADAL Hasan, bivši major američke vojske, ubio je 13 ljudi, dok je još 32 osobe teško ranio u napadu u vojnoj bazi "Fort Hud" u Teksasu 2009. godine. Hasan će biti pogubljen streljačkim vodom, što će biti prvo vojno pogubljenje u SAD od 1961. godine, a prvo streljanjem od 1945. godine.
Pogubljenje bivšeg majora američke vojske Niadala Malika Hasana, osuđenog za masakr u vojnoj bazi "Fort Hud" u Teksasu 2009. godine, neće biti prenošeno uživo, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.
- Biće pogubljen prema planu, streljanjem, ali ovaj događaj neće biti prenošen uživo - rekao je Tramp.
Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo i da će članovima porodica žrtava biti omogućeno da lično prisustvuju ukoliko to budu želeli.
Tramp je pojasnio da je razmatrao mogućnost prenosa pogubljenja kako bi se, prema njegovim rečima, pokazalo kako se Sjedinjene Američke Države obračunavaju sa teroristima i "ološem", ali je dodao da bi mnogi dobronamerni i čestiti ljudi radije izbegli da gledaju takav događaj – bilo putem prenosa uživo ili na bilo koji drugi način.
Američki predsednik opisao je Hasana kao izdajnika i zločinca, tvrdeći da bi javni prenos pogubljenja mogao da posluži kao upozorenje potencijalnim počiniocima terorističkih napada.
Hasan, bivši major američke vojske, ubio je 13 ljudi, dok je još 32 osobe teško ranio u napadu u vojnoj bazi "Fort Hud" u Teksasu 2009. godine.
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(RT Balkan)
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