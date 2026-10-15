PUTINOVA NOKAUT PRETNJA KIJEVU: Oni su to započeli; nije trebalo

Rusija će odgovoriti na napade Ukrajine na rafinerije nafte, logističke i energetske objekte.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Ruski predsednik Vladimir Putin je to saopštio na forumu-kongresu sveruske javne organizacije „Poslovna Rusija“.

Prema rečima ruskog lidera, dan ranije, ukrajinske vojne snage su pokušale da napadnu ruske rafinerije nafte.

„Oni su napravili prvi korak, mi smo sada počeli da reagujemo, a oni već prave buku oko energetike, uključujući vojne objekte, centre podataka i tako dalje. Oni su to započeli; nije trebalo“, naglasio je Putin.