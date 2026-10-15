RAMA SE NAPOKON OGLASIO: Otkrio da li će podneti ostavku zbog nasilnih protesta koji danima razaraju Tiranu (FOTO/VIDEO)

PREMIJER Albanije Edi Rama izjavio je za Rojters da neće podneti ostavku zbog nasilnih protesta koje predvode studenti, a koji su ušli u treći uzastopni dan.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Policija je upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su razbijali prozore i uništavali imovinu u Tirani, zbog čega je parlament otkazao sednicu.

Studenti protestuju zbog sve većih troškova obrazovanja i korupcije, a jedan od njihovih zahteva je i Ramina ostavka.

- Kada je reč o pozivima da podnesem ostavku, vlade se menjaju na demokratskim izborima. Imali smo izbore prošle godine, a ne revoluciju - naveo je Rama u pisanim odgovorima na pitanja agencije Reuters.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

- Moja odgovornost je da saslušam građane, odgovorim na opravdane zabrinutosti i nastavim da vodim Albaniju napred. Alternativa bi bila izdaja Albanaca koji su mi dali snažan mandat da završim pregovore o članstvu u Evropskoj uniji - dodao je premijer.

Protesti predstavljaju najveći izazov za Ramu do sada, nakon što je prošle godine osvojio četvrti uzastopni mandat, uz članstvo Albanije u Evropskoj uniji kao jedno od ključnih obećanja svoje kampanje.

Rama je rekao da je spreman da razgovara o rastućim troškovima obrazovanja, ali je istakao da nasilje nije način da se izraze zahtevi studenata.

Police lines in Tirana appear to have collapsed as protesters manage to seize officers' gear. Flames have also engulfed the Ministry of Justice. PM ​Rama loyalists, such as Tourism Minister Blendi Gonxhja, continue to address this critical situation with shocking irresponsibility https://t.co/paL0L1XX2S — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

- Napadi na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje javne bezbednosti nemaju nikakve veze sa legitimnim zahtevima studenata - poručio je albanski premijer.

Protestima je prethodilo nekoliko meseci uglavnom mirnih demonstracija, pokrenutih zbog planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na južnoj obali Albanije, iza kojeg stoji Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa. Projekat se suočio sa pravnim osporavanjima.

Meštani su u julu rekli za Reuters da je njihova zemlja nezakonito prodata radi realizacije projekta. Međutim, Rojters nije pronašao dokaze o nezakonitim radnjama Kušnera, koji nije neposredno uključen u spor meštana.

Ulice Tirane bile su prekrivene ostacima zapaljenih kontejnera, razbijenih autobusnih stajališta i uništenih semafora.

U sredu su desetine hiljada studenata izašle na ulice Tirane, zapalivši jednu vladinu zgradu i dve banke i gađajući policiju kamenicama.

(Telegraf)

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