RUSKE snage su uspostavile kontrolu u naseljima Nefedovka i Čorno u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Jedinice grupe snaga "Sever" u Harkovskoj oblasti stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljašnju zonu kontrole, navodi se u saopštenju. Kao rezultat aktivnih dejstava naših jedinica, uspostavljena je kontrola nad naseljima Nefedovka i Čorno u Harkovskoj oblasti. Nastavljaju se borbe za oslobađanje naselja Nikolajevka i Varvarovka u Harkovskoj oblasti - navodi se u saopštenju.

U zoni njihove odgovornosti, neprijatelj je ukupno izgubio više od 175 pripadnika, 16 automobila i dve stanice za elektronsko ratovanje, dodaju u ministarstvu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 220 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 14 vozila, tri artiljerijska oruđa i jedno borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "grad".

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 145 vojnika, 33 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 345 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila i 12 automobila.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 190 vojnika, šest vozila, jedno borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "grad" i jednu stanicu za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 30 vojnika Oružanih snaga Ukrajine i 13 automobila.

Sistemima PVO ruske snage oborile su četiri krstareće rakete velikog dometa "Flamingo" i 342 drona.

(RT Balkan)

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