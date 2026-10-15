BEZBEDNOSNI ALARM ODLOŽIO DIPLOMATSKI SUSRET: EU ne ide u Rijad, samit u Saudijskoj Arabiji čeka novi datum
EVROPSKA unija i zemlje Persijskog zaliva su postigle dogovor da odlože samit koji je trebalo da se održi u Saudijskoj Arabiji 24. oktobra, izjavila su danas dva izvora koji su upoznati sa situacijom.
Izvori su za Rojters rekli da je tačna izjava bugarskog premijera Rumena Radeva, koji je ranije danas rekao da je razumeo da će sastanak biti otkazan zbog bezbednosnih razloga.
Očekuje se da će EU objaviti novi datum samita u Rijadu. Saudijska Arabija i njen glavni grad Rijad nalaze se pod gotovo svakodnevnim napadima raketama i dronovima koje lansira jemenska pobunjenička grupa Huti, zbog čega je veći broj međunarodnih avio kompanija obustavio letove za Rijad.
Huti su počeli napade na Saudijsku Arabiju zbog njene podrške snagama međunarodno priznate jemenske vlade, protiv kojih se bore za kontrolu nad tom zemljom.
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