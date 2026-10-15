RUSKA TAJNA SLUŽBA SPREČILA KATASTROFU: U hapšenju švedskog špijuna otkriven pakleni plan za sabotažu vojnih baza

RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je u Pskovskoj oblasti uhapsila državljanina Švedske koji je ranije ratovao na strani ukrajinskih oružanih snaga, a koji je, prema navodima ruske službe, planirao diverzantsko-terorističke napade na vojne objekte u Rusiji.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Kako je saopštio Centar za odnose s javnošću FSB, osumnjičeni je uhapšen u Sebeškom okrugu Pskovske oblasti nakon što je ilegalno prešao rusku državnu granicu.

„Pod izgovorom da namerava da stupi u redove Oružanih snaga Rusije, uputio se u Rusku Federaciju radi izvršenja diverzantsko-terorističkih napada na vojne objekte“, navodi se u saopštenju.

Prema podacima FSB, švedski državljanin je od februara do juna 2026. godine služio po ugovoru kao komandir odeljenja bespilotnih letelica u 24. zasebnom jurišnom bataljonu „Ajdar“, koji je u Rusiji proglašen terorističkom organizacijom.

Ruska služba tvrdi da poseduje dokumenta koja potvrđuju njegovo učešće u borbenim dejstvima protiv ruskih snaga.

🇷🇺⛓️🇸🇪Russian Security services have detained a Swedish citizen in the Pskov region – he came to Russia under the guise of wanting to serve in the Russian Armed Forces, but in reality, he was planning sabotage & terrorist attacks on military facilities Background information: Before the detainee fought for the Ukrainian Armed Forces – he was a contract soldier and participated in combat operations against Russia. — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) October 15, 2026

FSB je objavila i video-snimak dela iskaza uhapšenog, koji je na engleskom jeziku naveo da ima 35 godina i da je u Ternopolju potpisao ugovor sa „Ajdarom“.

„Poslali su nas na obuku, gde smo učili da upravljamo FPV dronovima za izviđanje i navođenje. Takođe sam obučavao druge“, rekao je osumnjičeni.

On je na snimku naveo i da su „želeli da ga iskoriste i nateraju da izvršava diverzije i terorističke napade u Rusiji“.

Na objavljenom materijalu prikazane su i fotografije uhapšenog u vojnoj uniformi, kao i kopije njegovog ugovora.

Protiv švedskog državljanina pokrenut je krivični postupak zbog nezakonitog prelaska državne granice Rusije, dok se razmatra i pokretanje postupaka zbog učešća u terorističkoj organizaciji i plaćeništva.

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(Sputnjik)

