RUSKA TAJNA SLUŽBA SPREČILA KATASTROFU: U hapšenju švedskog špijuna otkriven pakleni plan za sabotažu vojnih baza
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je u Pskovskoj oblasti uhapsila državljanina Švedske koji je ranije ratovao na strani ukrajinskih oružanih snaga, a koji je, prema navodima ruske službe, planirao diverzantsko-terorističke napade na vojne objekte u Rusiji.
Kako je saopštio Centar za odnose s javnošću FSB, osumnjičeni je uhapšen u Sebeškom okrugu Pskovske oblasti nakon što je ilegalno prešao rusku državnu granicu.
„Pod izgovorom da namerava da stupi u redove Oružanih snaga Rusije, uputio se u Rusku Federaciju radi izvršenja diverzantsko-terorističkih napada na vojne objekte“, navodi se u saopštenju.
Prema podacima FSB, švedski državljanin je od februara do juna 2026. godine služio po ugovoru kao komandir odeljenja bespilotnih letelica u 24. zasebnom jurišnom bataljonu „Ajdar“, koji je u Rusiji proglašen terorističkom organizacijom.
Ruska služba tvrdi da poseduje dokumenta koja potvrđuju njegovo učešće u borbenim dejstvima protiv ruskih snaga.
FSB je objavila i video-snimak dela iskaza uhapšenog, koji je na engleskom jeziku naveo da ima 35 godina i da je u Ternopolju potpisao ugovor sa „Ajdarom“.
„Poslali su nas na obuku, gde smo učili da upravljamo FPV dronovima za izviđanje i navođenje. Takođe sam obučavao druge“, rekao je osumnjičeni.
On je na snimku naveo i da su „želeli da ga iskoriste i nateraju da izvršava diverzije i terorističke napade u Rusiji“.
Na objavljenom materijalu prikazane su i fotografije uhapšenog u vojnoj uniformi, kao i kopije njegovog ugovora.
Protiv švedskog državljanina pokrenut je krivični postupak zbog nezakonitog prelaska državne granice Rusije, dok se razmatra i pokretanje postupaka zbog učešća u terorističkoj organizaciji i plaćeništva.
BONUS VIDEO: Lukašenko se okrenuo protiv Rusije: Mi nismo bili suagresori na Ukrajinu
(Sputnjik)
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