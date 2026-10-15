Svet

TO JE DIREKTAN IZAZOV TRAMPU: Lavrov o stavovima Zelenskog po pitanju dizela

В.Н.

15. 10. 2026. u 13:22

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STAV šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog o dogovoru o dizelu predstavlja direktan izazov predsedniku SAD Donaldu Trampu, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Bakuu.

ТО ЈЕ ДИРЕКТАН ИЗАЗОВ ТРАМПУ: Лавров о ставовима Зеленског по питању дизела

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

- Što se tiče sporazuma o dizelu – taj sporazum je bio predložen i mi smo ga podržali. Ali gospodin Zelenski je izjavio, čini mi se više puta: 'Ne uznemiravajte me sa tim sporazumom o dizelu, bolje dajte rakete za 'patriot'. Moram da nastavim da udaram po ruskom energetskom sektoru, uključujući i naftne rafinerije'. Da je to izazov – i to grub – predsedniku Trampu, koji je taj sporazum aktivno podržao i javno o njemu govorio, svi već razumeju. Potpuno shvataju da je slično ponašanje postalo uobičajeno za Zelenskog, koji smatra da mu ceo svet nešto duguje, a on nije u obavezi da uradi ništa zauzvrat - rekao je Lavrov.

Prema rečima ruskog ministra, Zelenski nije spreman da pristane ni na kakve konstruktivne postupke koji bi zaista bili pošteni i ravnopravni.

Kako je podvukao, Rusija polazi od toga da su ciljevi Specijalne vojne operacije utvrđeni.

- Za razliku od stava Zapada prema ukrajinskoj krizi, koji se redovno menja za 180 stepeni, ili kako je rekla Analena Berbok – za 360 stepeni, naš stav se nikada nije menjao - rekao je ministar spoljnih poslova.

On se osvrnuo na pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba i istakao da se nakon Enkoridža, zapadne inicijative konstantno udaljavaju od sklapanja dugoročnog mira.

- Nakon Enkoridža u avgustu 2025. godine, gde je dugoročni pristup bio osnova američkih predloga koje smo podržali, dolazi do stalnog vraćanja zapadnih inicijativa i ideja na pozicije koje nas samo još više udaljavaju od održivog mira. U najmanju ruku, one nas još više udaljavaju od postizanja pregovaračkog rešenja, pregovaračkog sporazuma. Znači, sve će se rešavati na osnovu naših borbenih dejstava i naše vojske, o čemu je predsednik više puta govorio, pri svoj našoj spremnosti za normalne i iskrene pregovore - podvukao je Lavrov. 

Neće biti prekida vatre da bi se "Zelenski oporavio i napunio oružjem", ponovio je ministar. Prema njegovim rečima, šef kijevskog režima je namerno nametnuo neprihvatljive uslove za izbore u Ukrajini i jasno stavio do znanja da ga izbori ne interesuju.

Lavrov se takođe osvrnuo i na hegemoniju Zapada koja neizbežno izmiče.

- Poslednjih godina, Zapad pokušava svim snagama, istinama i neistinama, a najčešće neistinama, da uspori kolektivni proces formiranja multipolarnog pravednog svetskog poretka. Zapad se na sve načine hvata za svoju hegemoniju koja mu beznadežno i nepovratno izmiče i narušava sve o čemu se dogovarao u okviru sistema globalizacije, koju je zapad aktivno promovisao - rekao je Lavrov novinarima. 

(RT Balkan)

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