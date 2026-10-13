KIM DŽONG UN POKAZAO RAKETU KOJA MOŽE DA POGODI SAD: Prst u oko Trampu nakon najave mogućeg susreta (FOTO)

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un posetio je muzej vojne industrije u kojem je izložena interkontinentalna balistička raketa sposobna da dosegne teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp nagovestio mogućnost susreta sa Kimom tokom predstojeće posete Aziji, prenosi NBC News.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

Izveštaj je objavljen dan nakon što je Tramp rekao da bi mogao da se sastane sa Kimom tokom planiranog putovanja u Kinu gde će prisustvovati samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje sredinom novembra.

Kim je u nedelju prisustvovao otvaranju Muzeja odbrambene revolucije, u pratnji supruge Ri Sol Džu i ćerke Džu Ae.

Među izloženim naoružanjem, razvijenim tokom Kimove vladavine, nalaze se bespilotne letelice i interkontinentalna balistička raketa "Hvason-20".

Prema fotografijama koje je objavila KCNA, izložba uz raketu prikazuje dizajn sa više bojevih glava i mapu sveta na kojoj su označeni dometi koji obuhvataju kontinentalni deo SAD, Bliski istok, Australiju i Južnu Ameriku.

Des vues intéressantes du missile intercontinental nord-coréen dans le nouveau musée inauguré par Kim Jong-un. https://t.co/9r8XLWy7Lx — Nicolas Pillet (@nicolas_pillet) October 13, 2026

Generalni sekretar Korejskog foruma za odbranu i bezbednost Šin Džong Vu ocenio je da izložba ima za cilj da istakne rezultate severnokorejskog programa razvoja vojne tehnologije i ostavi utisak sticanja strateške prednosti uoči mogućeg sastanka Severne Koreje i SAD.

Analitičari ocenjuju da muzej takođe odražava širi napor Kima da izložbe severnokorejskog oružja podigne na nivo trajnih simbola vojnih dostignuća režima.

- Pretvaranjem onoga što su nekada bile privremene izložbe oružja u stalni muzej, Kim institucionalizuje svoja vojna dostignuća i prikazuje severnokorejsko nuklearno i raketno naselje kao završeno i trajno nasleđe - rekao je Lim Eul-čul, profesor na Institutu za studije Dalekog istoka Univerziteta Kjungnam.

Tramp je u ponedeljak izjavio da bi mogao da se sastane sa Kimom tokom planiranog putovanja u Aziju sredinom novembra, kada se očekuje njegovo učešće na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini.

Hwasong-20 ICBM Takes Center Stage at North Korea’s Defense Show (Photos) North Korean leader Kim Jong Un visited a newly opened defense museum showcasing advanced missiles and other weapons, state media reported on October 13. https://t.co/2mcC4GoKzf https://t.co/Q22m0lLNtW — Analysis&Intelligence (@Intelysis) October 13, 2026

U međuvremenu, Severna Koreja saopštila je da je u ponedeljak testirala taktičku balističku raketu kako bi potvrdila uspešno unapređenje jedne od ključnih komponenti.

Južnokorejska vojska saopštila je da je Pjongjang ispalio više balističkih raketa prema moru uz istočnu obalu.

To je četvrto raketno lansiranje Severne Koreje u poslednjih mesec dana.

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(Tanjug)