PLENKOVIĆU SE OPASNO DRMA FOTELJA: Držao govor pred polupraznom salom (VIDEO)
HRVATSKI premijer Andrej Plenković tokom prepodneva podnosi Izveštaj o radu Vlade, a popodne će se poslanici na predlog opozicije izjašnjavati o njegovom opozivu.
Deseti po redu Izveštaj o radu Vlade, tokom tri premijerska mandata, Plenković podnosi pred polupraznom salom, jer je većina poslanika opozicije napustila zasedanje.
U Izvešću se predsednik Vlade osvrće na stanje u državi tokom proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava i aktivnosti koje je Vlada preduzimala ako bi se u Hrvatskoj živelo i poslovalo bolje, ali i najavljuje mere i korake za naredni period.
Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i poslanici mu ne mogu replicirati. O njegovom Izveštaju se mogu obratiti samo predstavnici 14 poslaničkih klubova u trajanju od po 20 minuta.
Premijer ima pravo i na završno izlaganje u trajanju do 20 minuta.
Opoziciona poslanica Mirela Ahmetović iz SDP-a zatražila je pauzu na samom početku istakavši da njen klub ne želi da učestvuje u ovom što se, kako je rekla, zove "Plenkovićeva predstava".
Ona je Plenkovića optužila da je pogodovao „mafiji” i zaključila porukom da je on za SDP "najslabija karika".
Nakon toga je usledio još jedan talas optužbi između poslanika Mosta i HDž-a, Nakon toga je većina opozicionih poslanika napustila salu.
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