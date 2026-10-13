BERBEL Bas napustila je i ministarsku funkciju i čelo SPD-a, optužujući koalicione partnere za nepodnošljive napade. Kancelar pokušava da smiri tenzije dok njegova vlada gubi podršku građana.

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Nemačka vlada suočava se sa novom krizom nakon što je ministarka rada i kopredsednica Socijaldemokratske partije (SPD) Berbel Bas neočekivano podnela ostavku na obe funkcije, u trenutku kada koaliciju kancelara Fridriha Merca potresaju unutrašnji sukobi i izborni uspesi Alternative za Nemačku (AfD).

Basova je kao razlog za povlačenje navela potrebu da se izbori sa tugom zbog nedavne smrti pastorke, ali nije štedela ni koalicione partnere.

- Javni napadi na mene, nažalost i iz redova našeg koalicionog partnera, učinili su moju situaciju nepodnošljivom - poručila je.

Na mestu ministra rada zameniće je Aleksander Švajcer, bivši premijer Rajne-Palatinata, dok će rukovodstvo SPD-a krajem godine morati ponovo da zatraži poverenje na vanrednom stranačkom kongresu.

Ostavka dolazi posle septembarskih pokrajinskih izbora na kojima je AfD ostvario pobede u istočnoj Nemačkoj, što je dodatno pojačalo pritisak na Mercovu koaliciju. AfD te rezultate vidi kao uvod u savezne izbore 2029. godine.

Rücktritt von Bärbel Bas ... Posaune meint: Die Endphase dieser schlimmen Kriegstreiber-korrupten "Regierung" ist erreicht. Mal sehen, ob die noch bis Jahreswende hält, was sie nicht wirklich will und immer verspricht! https://t.co/P5hEkxCLYR — Die alternative Posaune2 (@schmitt_anton) October 13, 2026

Istovremeno, nemačka vlada beleži slabu podršku u istraživanjima javnog mnjenja, dok nezadovoljstvo građana podstiču ekonomska neizvesnost i visoki troškovi života.

Basova je prethodnih meseci bila na meti kritika pojedinih funkcionera Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji su je optuživali da blokira ekonomske reforme.

Ministar finansija i drugi kopredsednik SPD-a Lars Klingbajl ocenio je da su napadi na Basovu, posebno u trenutku porodične tragedije, bili "neprihvatljivi" i zbog novonastale situacije otkazao je planirani put u Indiju.

Merc je, međutim, odbacio optužbe da njegova stranka nije pokazala obzir prema ministarki.

- Pozvao sam stranku da pokaže svu moguću ličnu obzirnost, uključujući hrišćansko saosećanje. Ne vidim da smo u tome na bilo koji način zakazali - rekao je kancelar.

Nova kriza usledila je nakon dvodnevnog sastanka rukovodstva CDU-a, na kojem se raspravljalo o načinima za prevazilaženje višemesečnih sporova u koaliciji oko poreskih, penzionih i radnih reformi.

Causa Bas & „unmenschliche“ Angriffe. Eine kurze Rekonstruktion: Am 11. September sagte Bärbel Bas im Bundestag, dass die Koalition die Renten-Reform „in dieser Legislatur“ umsetzen müsse. In der Unionsfraktion, die auf schnelles Handeln drängte, sorgte das für Unmut. Christian von Stetten startete am Abend die wohl deutlichste Attacke auf Bas. „Die Ministerin ist nicht mehr tragbar.“ Seiner Meinung nach blockiere Bas seit Monaten Reformen, die das Land dringend brauche. Zu dem Zeitpunkt war den MdB Bas‘ schwierige private Situation nicht bewusst. In den vergangenen Wochen gab es zudem wiederholt Forderungen, dass Bas einen GE vorlegen müsse. Als ich Hendrik Wüst dazu am 24. September befragte, hatte ich beispielsweise auch noch nichts von Bas persönlicher Tragödie gehört. Wüst ebenso wenig. Wüst sagte mir damals: Es wäre „so unglaublich gut, Frau Bas würde jetzt einfach mal einen Gesetzentwurf vorlegen. Wir könnten über die Sache reden und weiterkommen.“ Ich habe jedes Verständnis dafür, dass Frau Bas ihr persönliches Drama nicht mit vielen Menschen teilen wollte. Lange war nur ein kleiner Kreis (u.a. Merz) eingeweiht. Aber der Vorwurf der Angriffe & „Unmenschlichkeit“ setzt voraus, dass die Forderungen in dem Bewusstsein um das Drama erhoben wurden. Das trifft zumindest auf einen Großteil der Äußerungen nicht zu. Die meisten Unions-Vertreter haben erst in der vergangenen Woche aufgrund der Abwesenheit von Bas im KoaA am Mi erfahren. Zudem muss eine Behörde wie das BMAS aber auch für einen solchen Ausnahmezustand so aufgestellt sein, dass wichtige Vorhaben dort nicht liegenbleiben, sondern weiter bearbeitet werden. — Karina Moessbauer (@K_Moessbauer) October 12, 2026

Merc je najavio da će ponovo pokrenuti plan smanjenja poreza na električnu energiju, koji je prošle godine odložen zbog budžetskih ograničenja.

Iako koalicioni partneri priznaju da nemačka privreda trpi posledice visokih cena energenata i sve oštrije konkurencije iz Kine, ne uspevaju da postignu dogovor o ključnim reformama.

Posebno su sporni predlozi koji bi mogli da dovedu do kasnijeg odlaska u penziju, poskupljenja zdravstvenog osiguranja i smanjenja zaštite zaposlenih.

Mercovu vladu sledeće godine očekuje još pet pokrajinskih izbora, čiji će rezultati uticati i na odnos snaga u Bundesratu, gornjem domu nemačkog parlamenta, a time i na mogućnost usvajanja važnih zakona.

(RT Balkan)