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MERCOVA MINISTARKA PODNELA OSTAVKU: Nemački kancelar gubi podršku i saboraca

JM

13. 10. 2026. u 11:07

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BERBEL Bas napustila je i ministarsku funkciju i čelo SPD-a, optužujući koalicione partnere za nepodnošljive napade. Kancelar pokušava da smiri tenzije dok njegova vlada gubi podršku građana.

МЕРЦОВА МИНИСТАРКА ПОДНЕЛА ОСТАВКУ: Немачки канцелар губи подршку и сабораца

Foto: /X/ @faznet

Nemačka vlada suočava se sa novom krizom nakon što je ministarka rada i kopredsednica Socijaldemokratske partije (SPD) Berbel Bas neočekivano podnela ostavku na obe funkcije, u trenutku kada koaliciju kancelara Fridriha Merca potresaju unutrašnji sukobi i izborni uspesi Alternative za Nemačku (AfD).

Basova je kao razlog za povlačenje navela potrebu da se izbori sa tugom zbog nedavne smrti pastorke, ali nije štedela ni koalicione partnere.

- Javni napadi na mene, nažalost i iz redova našeg koalicionog partnera, učinili su moju situaciju nepodnošljivom - poručila je.

Na mestu ministra rada zameniće je Aleksander Švajcer, bivši premijer Rajne-Palatinata, dok će rukovodstvo SPD-a krajem godine morati ponovo da zatraži poverenje na vanrednom stranačkom kongresu.

Ostavka dolazi posle septembarskih pokrajinskih izbora na kojima je AfD ostvario pobede u istočnoj Nemačkoj, što je dodatno pojačalo pritisak na Mercovu koaliciju. AfD te rezultate vidi kao uvod u savezne izbore 2029. godine.

Istovremeno, nemačka vlada beleži slabu podršku u istraživanjima javnog mnjenja, dok nezadovoljstvo građana podstiču ekonomska neizvesnost i visoki troškovi života.

Basova je prethodnih meseci bila na meti kritika pojedinih funkcionera Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji su je optuživali da blokira ekonomske reforme.

Ministar finansija i drugi kopredsednik SPD-a Lars Klingbajl ocenio je da su napadi na Basovu, posebno u trenutku porodične tragedije, bili "neprihvatljivi" i zbog novonastale situacije otkazao je planirani put u Indiju.

Merc je, međutim, odbacio optužbe da njegova stranka nije pokazala obzir prema ministarki.

- Pozvao sam stranku da pokaže svu moguću ličnu obzirnost, uključujući hrišćansko saosećanje. Ne vidim da smo u tome na bilo koji način zakazali - rekao je kancelar.

Nova kriza usledila je nakon dvodnevnog sastanka rukovodstva CDU-a, na kojem se raspravljalo o načinima za prevazilaženje višemesečnih sporova u koaliciji oko poreskih, penzionih i radnih reformi.

Merc je najavio da će ponovo pokrenuti plan smanjenja poreza na električnu energiju, koji je prošle godine odložen zbog budžetskih ograničenja.

Iako koalicioni partneri priznaju da nemačka privreda trpi posledice visokih cena energenata i sve oštrije konkurencije iz Kine, ne uspevaju da postignu dogovor o ključnim reformama.

Posebno su sporni predlozi koji bi mogli da dovedu do kasnijeg odlaska u penziju, poskupljenja zdravstvenog osiguranja i smanjenja zaštite zaposlenih.

Mercovu vladu sledeće godine očekuje još pet pokrajinskih izbora, čiji će rezultati uticati i na odnos snaga u Bundesratu, gornjem domu nemačkog parlamenta, a time i na mogućnost usvajanja važnih zakona.

(RT Balkan)

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