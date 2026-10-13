TRAMP O RUSIJI I KINI: Ne verujem da uopšte pomažu Iranu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne veruje da Kina i Rusija uopšte pomažu Iranu, navodeći da bi Moskva i Peking imali "previše toga da izgube" ukoliko bi pružili podršku Teheranu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Ako to i čine, reč je o veoma niskom nivou, ali ne verujem da to uopšte rade. Imaju previše toga da izgube, a mi bismo za to znali, i to vrlo brzo - napisao je Tramp na platformi Truth Social, komentarišući tvrdnje svojih kritičara da dve zemlje pomažu Iranu.

Tramp je u julu rekao da veruje da Kina i Rusija neće pomagati Teheranu u ratu, upozorivši da bi njihovo eventualno mešanje bilo "veoma loše po njih".

SAD i Iran su u ratu od 28. februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Teheran uzvratio napadima na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke baze, preneo je Rojters. U američko-izraelskim napadima na Iran i izraelskim napadima na Liban od tada su poginule hiljade ljudi, a milioni su raseljeni.

Tramp je ranije kineskog predsednika Si Đinpinga i ruskog predsednika Vladimira Putina opisao kao "neutralne" u ratu.

Prema rečima američkog ambasadora u Kini, Tramp je prošlog meseca, tokom posete Sija Vašingtonu, upozorio kineskog lidera da ne pruža podršku Iranu i dobio uveravanja da Kina to neće učiniti.

Upozorenje je usledilo nakon izveštaja da je Kina snabdela Iran prenosivim raketnim sistemima protivvazdušne odbrane i pomogla Teheranu da pronađe načine za zaobilaženje sankcija na prodaju nafte.

Tramp je u septembru odbacio navode iz izveštaja da je Iran, pre napada u kojem su u julu poginula tri američka vojnika u bazi u Jordanu, od kineskih subjekata pribavio satelitske snimke te baze.

(Tamjug)