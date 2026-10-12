ILEGALNI, LETEĆI, PUT NOVCA: Šta se sve i gde otkrije na rimskom međunarodnom aerodromu Fjumičino

SKORO sto miliona evra bilo je spremno za let u inostranstvo, neprijavljenih, krenuo novac ka Aziji, Africi, preko polovine ka Kini a 30 posto ka Egiptu, ali bilo je i onog koji je trebalo da ode u Rusiju, Tursku i Etiopiju. Skriven u koferima, kutijama, kozmetici, donjem vešu, kajiševima, parfemima, u konzerviranoj robi, kutijama za mace i kuce, unutar televizora gde je izvađen njegov sadržaj...

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To je ono što su carinski i poreski službenici otkrili samo u četiri mseca, između maja i avgusta 2026. godine. Ovog leta se ilegalni promet valute povećao za 412 prekršaja, jedini smanjen broj prekršaja beleži se ka Južnoj Americi.

Iznos presretnutog novca povećan je zaplenon zlatnih poluga, 62 kilograma zlata bilo je sakriveno u prtljagu jednog para koji je stigao na aerodrom iz Španije. Zaplene su izvedene kontrolama putnika iz Italije koji su krenuli ka raznim zemljama, takođe iz drugih zemalja ka Italiji kao i putnicima u tranzitu, a najveći ulov je usledio očigledno tokom letnje sezone. Bilo je i onih koji su odlučili da plate kaznu na licu mesta, po zakonu, a na osnovu iznosa koji prelazi zakonski limit od 10.000 evra, kazne su u rasponu između 15 i 30 odsto iznosa viška nađenog novca.