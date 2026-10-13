MILETIĆIMA NOVI DOM: Humanitarna akcija Fondacije "Srbi za Srbe" u Gacku
OSMOČLANA porodica Miletić iz Gacka dobila je renoviran i potpuno opremljen dom, zahvaljujući pomoći HO "Srbi za Srbe", koja je za adaptaciju kuće obezbedila više od 85.000 KM.
Za Milicu i Borivoja Miletića i njihovo šestoro dece, uzrasta od godinu i po do 17 godina, završetak radova znači mnogo više od obnovljenih zidova i novog nameštaja. Umesto u skučenom i neuslovnom prostoru, porodica će ubuduće živeti u kući sa znatno boljim uslovima, a deca će imati i svoje sobe.
- Sa ovim smo sve dobili. Deca su se obradovala što će imati svoje sobe - rekla je Milica Miletić.
Borivoje je kuću kupio pre dvadesetak godina, ali je objekat bio u veoma lošem stanju. Iako je mnogo novca uložio u kupovinu, nije imao mogućnosti da sam finansira kompletnu obnovu.
- Uložio sam mnogo novca u kupovinu kuće, a da nije bilo ove pomoći, morao bih ponovo da se zadužujem kako bih je renovirao - rekao je Miletić.
Pomoć povratnicima
HO "Srbi za Srbe" nastavila je u Hercegovini da pomaže povratničkim porodicama. Za pet porodica na području Čapljine, Stoca, Mostara i Kupresa obezbeđena je pomoć vredna 80.000 KM. U planu je i pomoć višečlanim porodicama u opštini Ravno i naselju Ivanica, gde je predviđena izgradnja kuća.
Radovi su obuhvatili kompletno renoviranje kuće, izradu fasade i krova, kao i opremanje unutrašnjosti. Sredstva su prikupljena kroz brojne humanitarne akcije i događaje koje volonteri organizuju širom srpskih zemalja.
Miloš Adžić, volonter HO "Srbi za Srbe", istakao je da je zadovoljan što su Miletićima obezbeđeni bolji uslovi za život.
Do ove porodice volonteri su došli nakon tragedije koja ih je zadesila, kada je u saobraćajnoj nesreći stradala devojčica Gordana. U domaćinstvu, pored Miletića i njihove dece, žive i deca Borivojevog rođaka, koji je ostao na selu Žanjevica, gde nema uslovnog puta ni električne energije.
- Čim smo saznali u kakvim uslovima žive i koliko imaju dece, stupili smo u kontakt, dogovorili se sa domaćinom i završili sve što je trebalo - rekao je Adžić.
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