KAMPERI PRODUŽILI TURISTIČKU SEZONU: Na Belocrkvanskim jezerima postoje tri auto-kampa, koja i u jesen mame goste
U SRBIJI ima oko 40 registrovanih auto-kampova, od kojih se čak tri nalaze u Beloj Crkvi – dva na Vračevgajskom jezeru i jedan na Glavnom jezeru.
Sa ukupno 184 dobro opremljene kamp parcele, ovo malo mesto na jugu Banata predstavlja jedno od najvažnijih centara kamping turizma u Vojvodini i čitavoj zemlji.
Posećuju ga i domaći i strani turisti, u potrazi za mirom i drugačijim vidom odmora. Jer, u Belu Crkvu se ne dolazi samo zbog kupanja u smaragdno zelenim jezerima, već i zbog uživanja u netaknutoj prirodi.
-Poslednjih godina ovaj vid turizma je ponovo postao veoma popularan i kod nas i u svetu. Oni koji vole da vreme provode u šatorima i kamp-kućicama ovde dolaze i tokom jeseni, što nam značajno produžava turističku sezonu. A mi i u tom hladnijem periodu imamo šta da im ponudimo, jer nas okružuje jedinstvena priroda i obilje vode – kaže Milena Živanović, direktorka Turističke organizacije Bela Crkva.
Ono što Belu Crkvu izdvaja od mnogih drugih destinacija jeste dobro organizovana infrastruktura. O zaštiti, uređenju i svakodnevnom funkcionisanju jezera brine DJUP „Belocrkvanska jezera“, pod čijom su nadležnošću dva od tri lokalna kampa – na Glavnom jezeru i jedan na Vračevgajskom. Tu uglavnom letuju dugogodišnji korisnici sa svojim kamp prikolicama.
Treći kamp „Oaza“, koji je ušuškan u prirodnoj hladovini na vrhu Vračevgajskog jezera, u privatnom je vlasništvu. Omiljen je među turistima koji noće u šatorima. Oni odlazak na spavanje pod zvezdanim nebom i buđenje uz cvrkut ptica ne bi menjali ni za hotel sa pet zvezdica.
-Bez tog prirodnog bogastva, koje nas okružuje, možda ovaj kamp ne bi ni bio toliko popularan. Svi traže da je voda blizu, da mogu da se okupaju, a ujedno i da imaju sve uslove za kampovanje. Mi im nudimo sopstvenu plažu, uslužni roštilj, kuhinju, posuđe, dečje igralište, tuševe – nabraja vlasnik kampa Branko Pilić.
Upravo je u ovom kampu krajem septembra održan i veliki međunarodni skup više od 40 posada kampera iz svih zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Švedske, Nemačke i Ukrajine.
To dokazuje da belocrkvanski kampovi nisu samo mesto za prenoćište, već da je to zajednica ljudi, koji, bez obzira na religiju i nacionalnost, dele istu filozifiju života – slobodu i bliskost sa prirodom. Oii sami biraju svoj pogled kroz prozor, a to nema cenu.
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