PRIPOJIO DELOVE PET DRŽAVA: Jedan od lidera AFD objavio kartu Velike Nemačke, pa podneo ostavku
ČLAN upravnog odbora omladine nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku, Luka Moris Šrauf, bio je prinuđen da podnese ostavku nakon što je objavio kartu na kojoj je teritorija susednih država prikazana kao deo Nemačke.
Nemačka omladinska organizacija AfD "Generation Deutschland" objavila je na mreži Iks da je jedan od članova njenog upravnog odbora podneo ostavku.
Štrauf napušta svoju dužnost u saveznom odboru "iz ličnih razloga", naveli su.
Nekoliko dana ranije on je izazvao ogorčenje svojim planom o velikoj Nemačkoj, na Dan nemačkog jedinstva 3. oktobra objavio je iredentističku kartu.
Njom je doveo u pitanje nemačke granice, delove brojnih susednih zemalja pripojio je Nemačkoj tako što ih je označio nijansama plave boje kao nemačku teritoriju.
Karta je obuhvatala delove Francuske, kao i teritorije u: Austriji, Švajcarskoj, Italiji i Luksemburgu.
Uz kartu je napisao:
- Nemačko jedinstvo znači Nemačku koja u jednoj državi ujedinjuje ceo nemački narod. Danas obeležavamo jednu od etapa na putu prema tom cilju.
Objavu je ubrzo obrisao.
Ipak, karta je nastavila da se širi po društenim mrežama i izazvala je negodovanje i u inostranstvu.
Ni omladinska organizacija AfD nije bila zadovoljna tom objavom pa se ogradila od nje.
Portparol za medije Vendelin Fesel izjavio je da patriotizmu nisu potrebne fantazije o istorijskim kartama i da bi se o tom slučaju trebalo "vrlo jasno" raspravljati na sldećoj sednici upravnog odbora.
- Ko snosi političku odgovornost, mora imati na umu više od sledeće provokativne objave - rekao je Fesl.
Štrauf je izjavio da nije pozivao na aneksije, rekavši da je nameravao da se osvrne na zajedničku istoriju Nemačke i Austrije.
Francuski poslanik krajnje desnog Nacionalnog okupljanja Teo Bernard osudio je te izjave.
- Alzak je francuski tako će i ostati - istakao je.
Kleman Žuet iz levičarske stranke Nepokorena Francuska uporedila je ideju "Velike Nemačke" s politikom Adolfa Hitlera i izrazila zabrinutost zbog uspona AfD i njegovih posledica za mir u Evropi.
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