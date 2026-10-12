Svet

NAPAD NA VATRENU STANICU: FPV dron protiv protivvazduhoplovnog sistema

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 18:45

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RUSKE jedinice su izvele još jedan napad FPV dronom na Harkov.

НАПАД НА ВАТРЕНУ СТАНИЦУ: FPV дрон против противваздухопловног система

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ovog puta, meta je bila protivvazduhoplovna vatrena stanica „Sky Sentinel”, smeštena na obilaznici oko Harkova, severno od Industrijskog rejona.

Protivnik ovakve sisteme predstavlja kao odbranu od dronova „Geran” i sporih krstarećih raketa.

Ilustracija telegram rybar

(Ribar)

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