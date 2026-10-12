NAPAD NA VATRENU STANICU: FPV dron protiv protivvazduhoplovnog sistema

GENERAL Ratko Mladić je bio gromada od čoveka. Teško mi je.Proveo sam sve te godine sa njim, samo što nismo spavali u krevetu jedan do drugog, ali sam spavao pored kreveta njegovog i to ne jednom, već milion puta. Delili smo i tanjir i kašiku i život. Kao da sam oca izgubio.