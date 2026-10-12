SIMULACIJA NUKLEARNOG RATA I PRETNJE RUSIJI: Ova evropska zemlja priprema tajnu operaciju "Poker" - Isplivali detalji

FRANCUSKO ratno vazduhoplovstvo primenjuje iskustva iz ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku kako bi prilagodilo svoje obuke za nuklearne napade - i sve je spremnije da razgovara o tome sa ciljem odvraćanja Rusije.

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Četiri puta godišnje, oko 50 francuskih vojnih aviona poleti u okviru operacije "Poker", kako bi uvežbavali simulaciju nuklearnog napada na neprijateljsku teritoriju.

U trenutku kada je atomska opasnost ponovo u centru evropske bezbednosne debate, Pariz nastoji da svoje krstareće rakete sa nuklearnim glavama održi kao uverljivo sredstvo odvraćanja. Borbeni avioni koji ih nose moraju da budu sposobni da probiju neprijateljsku protivvazdušnu odbranu (PVO), a budući da se dronovi, radari i raketni sistemi razvijaju izuzetno brzo, Francuska mora da drži korak.

- Potpuno je jasno da naši rivali danas ne deluju onako kako su delovali pre 10 godina - uostalom, ne funkcionišemo isto ni mi. Svi napreduju i svi pažljivo prate šta oni drugi rade - izjavio je general Stefan Virem, komandant nuklearnih snaga francuskog ratnog vazduhoplovstva, u retkom intervjuu koji je dao za tri medijske kuće, među kojima je i portal "Politiko".

Kako ističe, u scenarije ovih vežbi redovno se ugrađuju nove taktike i oprema.

- Tehnološke inovacije se u svim oblastima odvijaju vrtoglavom brzinom. Moramo da se prilagodimo tom tempu kako bismo pronašli način da im odgovorimo - objasnio je general, navodeći primere letelica-nosača, sistema za detekciju, PVO sistema i satelita.

WATCH: Macron watches France conduct the first launch of its new M51.3 ballistic missile from the nuclear submarine Le Vigilant. He said the test demonstrated the credibility of France’s nuclear deterrent: “To be free, you must be feared. And to be feared, you must be powerful.” https://t.co/pwiIO8EtJa — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026

Francuski nuklearni odgovor

Francusko nuklearno naoružanje odavno predstavlja temelj odbrambene strategije te zemlje. Međutim, promenjene geopolitičke okolnosti - ruska invazija na Ukrajinu, redovne nuklearne pretnje iz Kremlja i sve veća sumnja u posvećenost Sjedinjenih Američkih Država (SAD) evropskoj bezbednosti - učinile su da atomski arsenal Pariza dobije još veću težinu. U martu je francuski predsednik Emanuel Makron najavio da će Francuska povećati broj nuklearnih bojevih glava.

Pariz takođe zastupa stav da njegovi "vitalni interesi" imaju snažnu evropsku dimenziju, što znači da bi napad na bilo koji deo kontinenta potencijalno mogao da izazove francuski nuklearni odgovor - mada prag za upotrebu atomskog oružja namerno ostaje neprecizan i nedefinisan.

Dijalog o nuklearnoj saradnji

Makron, koji vodi jedinu nuklearnu silu u Evropskoj uniji (EU), pokrenuo je dijalog sa nekoliko evropskih zemalja o nuklearnoj saradnji. Nacije poput Nemačke, Švedske, Finske i Poljske već su se pridružile ovoj inicijativi, a u perspektivi bi mogle i same da učestvuju u operacijama "Poker", piše "Politiko".

Ipak, predsednički izbori u Francuskoj sledeće godine mogli bi da promene pravac politike. Kandidatkinja krajnje desnice Marin le Pen, koja trenutno vodi u istraživanjima javnog mnjenja, poručila je da evropske nacije moraju da kupuju francusku vojnu opremu ukoliko žele da uživaju u zaštiti francuskog nuklearnog kišobrana.

- Budući da francuska nuklearna snaga nikada nije korišćena u borbi, njena uverljivost počiva prvenstveno na doslednosti strateških signala koji se šalju stabilno i odmereno na duži rok - istakao je Andre Leblan, stručnjak za odbranu i bezbednost iz istraživačkog centra Institut Montenj.

Uprkos svim tim debatama, Rusija pažljivo prati situaciju. Kremlj je ove nedelje ocenio da je francusko probno lansiranje rakete sposobne da nosi nuklearnu glavu sa podmornice - kom je prisustvovao i sam Makron - deo strategije koja "vodi u ćorsokak".

Javna demonstracija sile

- Naša misija je da probijemo neprijateljsku odbranu kako bismo garantovali predsedniku - ali i konkurentnu - da ćemo, ukoliko ugrozi naše vitalne interese, otići tamo i naneti mu neprihvatljivu štetu - naglasio je general Virem.

Od marta ove godine, u želji da protivnike drži u neizvesnosti, Francuska više ne objavljuje tačan broj nuklearnih bojevih glava kojima raspolaže - što je pristup koji Makron naziva "strateškom neodređenošću".

Sa druge strane, Pariz je znatno pojačao javne demonstracije sile, a Viremove izjave o operaciji "Poker" jasno ukazuju na to da francuska nuklearna doktrina postaje sve vidljivija. Donedavno, francuski oficiri nisu želeli čak ni da potvrde postojanje ove operacije.

"FRANCE CONDUCTS POKER-2025 NUCLEAR EXERCISE" France’s Air and Space Force carried out its latest “Operation Poker” nuclear-deterrence exercise during the night of September 23 to 24. Operation Poker is a series of recurring nuclear deterrence drills conducted by the French Air and Space Force. These exercises simulate a full-scale airborne nuclear strike to maintain the readiness of France's Strategic Air Forces and supporting units. They are typically held four times a year, emphasizing the air component of France's independent nuclear triad. Picture for illustration: — Global Strategy (@World_At_War_6) September 25, 2025

Do ove promene dolazi u trenutku kada rastu strahovanja da bi Rusija mogla da napadne neku od članica NATO-a do kraja ove decenije - na šta sve češće upozoravaju ministri odbrane, generali i vojni analitičari unutar Alijanse.

Operacija "Poker"

Sada Virem iznosi neuobičajeno mnogo detalja o operaciji "Poker". Tako je, na primer, otkrio da francusko ratno vazduhoplovstvo detaljno analizira rezultate simulacije lansiranja nuklearne krstareće rakete ASMPA-R. Pored toga, posade procenjuju i gubitke koje bi francuska strana pretrpela prilikom probijanja neprijateljske PVO odbrane.

"Poker" je, kako objašnjava general, "stvarna operacija", što znači da ne mora da se pridržava striktnih mirnodopskih pravila kakva važe za uobičajene vojne vežbe.

- Naša obuka je usmerena na scenarije izuzetno visokog intenziteta u narušenom okruženju, usred hemijskih, bioloških, radioloških ili nuklearnih pretnji i napada na državnu teritoriju - objasnio je general, prenosi "Politiko".

Trka sa tehnologijom

Pariz trenutno sprovodi obimne programe modernizacije svojih nuklearnih snaga u vazduhu i na moru. Uprkos pritiscima na državni budžet, predlog vojnog budžeta za 2027. iznosi 63,4 milijarde evra - u poređenju sa 57 milijardi ove godine - od čega je oko 12 odsto direktno namenjeno nuklearnom odvraćanju.

Francuski plan je sledeći:

Makron je prošle godine najavio da će Francuska ponovo otvoriti četvrtu nuklearnu avio-bazu u Likseju, na manje od 100 kilometara od nemačke granice, a do 2035, Liksej će primiti dve eskadrile lovaca "rafal" standarda F5, opremljenih novim hipersoničnim krstarećim raketama sa nuklearnim glavama ASN4G.

Francusko nuklearno vazduhoplovstvo radi i na razvoju dronova i protivdronovskih sistema, iako u vojnom vrhu svesno prihvataju činjenicu da se tehnologija razvija toliko brzo da postojeći sistemi mogu brzo postati zastareli.

- Srce svih prioriteta jeste nuklearno odvraćanje - zaključio je francuski general.

(Politico.eu)