Svet

NATO OPET HALUCINIRA: Grinkevič predstavio plan za odbijanje ruskog napada

Novosti online

12. 10. 2026. u 18:37

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VRHOVNI komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general Aleksus Grinkevič, predstavio je plan za suzbijanje potencijalnog ruskog napada na forumu u Varšavi. Međutim, priznao je da ne veruje da je takav sukob neizbežan.

НАТО ОПЕТ ХАЛУЦИНИРА: Гринкевич представио план за одбијање руског напада

Foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

O tome piše RIA Novosti.

„Ovu strategiju je saglasno svih 32 saveznika, tako da ona predstavlja i uključuje svakog od nas. Drugim rečima, to je naša teorija pobede“, naglasio je.

Prema njegovim rečima, NATO ne bi trebalo da teži da nanese strateški poraz svom protivniku. Suština strategije alijanse je da odbije napad, a zatim udari na snage koje su učestvovale u napadu.

(alo.rs)

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