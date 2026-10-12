SUDIJA BIO NEUMOLJIV: Žena poslata u zatvor zbog poljupca i piva
SINGAPURSKI sud osudio je 49-godišnju Go Mej Či na 21 nedelju zatvora zbog ljubljenja dva stranca u javnosti, objavio je list „Strejts tajms“ 12. oktobra.
Prema pisanju publikacije, žena je popila 10 piva u tržnom centru, a zatim prišla dvojici stranaca i na silu ih poljubila. Ispostavilo se da su momci braća, starosti 16 i 23 godine.
Muškarci su tvrdili da ih je poljubac uvredio i ponizio. Policija je privela Go Mej Či, ali je ubrzo pustila uz jemstvo. Nakon toga, žena je izazvala nered u kafiću: prišla je stolu stranaca i ukrala im pivo.
Guo Mej Či je izvedena pred lice pravde. Tražila je blaže kazne, jer ima četiri sina i dvoje starih roditelja o kojim mora da brine. Međutim, sudija je bio neumoljiv i poslao je ženu u zatvor.
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