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FILMSKA POTERA KOD LJUBLJANE: Smaknuo stub i isprevrtao se automobilom dok je bežao od policije

Ana Đokić

12. 10. 2026. u 16:21

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OKO 1.30 posle ponoći, vozač je bežao od policije na regionalnom putu između Vrhnike i Ljubljane, pritom ugrožavajući druge učesnike u saobraćaju, a na kraju je na Brezovici sleteo sa puta.

ФИЛМСКА ПОТЕРА КОД ЉУБЉАНЕ: Смакнуо стуб и испревртао се аутомобилом док је бежао од полиције

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Automobil se nekoliko puta prevrnuo, a vozač i dva putnika zadobili su lakše povrede, saopštili su iz Policijske uprave Ljubljana, a prenosi 24ur.com.

Policajci su pokušali da zaustave putnički automobil na regionalnom putu u smeru od Drenovog Griča ka Brezovici, ali vozač nije stao uprkos uključenim plavim rotacionim svetlima na policijskom vozilu. Umesto toga, nastavio je da vozi ka Brezovici, povećavajući brzinu. Prema navodima ljubljanske policije, vozio je opasno i preticao druga vozila čak i preko pune linije.

Na Brezovici je, u blagoj krivini, zbog neprilagođene brzine sleteo sa puta i udario u ivičnjak i stub javne rasvete. Automobil se potom nekoliko puta prevrnuo van kolovoza. Vozač i druga dva putnika u vozilu zadobili su lakše telesne povrede.

Policija je vozaču naložila stručni pregled, a nastavlja i prikupljanje informacija zbog sumnje na krivično delo opasne vožnje.

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