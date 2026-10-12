PET GODINA KARIJERE ZA VELIKI ISKORAK: Isak Šabanović na zimu pred beogradskom publikom (FOTO)

POSLE pet godina na estradnoj sceni, pevač Isak Šabanović spreman je za jedan od najvažnijih koraka u svojoj karijeri.

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On će 5. decembra održati veliki solistički koncert u MTS dvorani, čime će obeležiti dosadašnji put i otvoriti novo poglavlje u svom muzičkom životu.

Ovaj nastup za njega predstavlja mnogo više od još jednog koncerta. Reč je o izazovu za koji je, kako ističe, bilo potrebno vreme, iskustvo i hrabrost, ali i spremnost da se suoči sa svim onim što muzički posao nosi sa sobom.

Posle pet godina rada, nastupa i različitih iskustava, Isak je odlučio da napravi veliki korak i publici priredi veče posvećeno svojoj muzici.

– Ovih pet godina nije bilo nimalo lako, ali, s druge strane, ne mogu da kažem ni da je bilo toliko teško. Prošao sam kroz razne situacije, i dobre i loše strane estradne scene. Sve je to deo puta koji moraš da prođeš da bi stekao iskustvo i sazreo kao izvođač. Sada sam osetio da je vreme da napravim ovakav korak i da se okušam u nečemu velikom – rekao je Šabanović za "Večernje novosti".

Iako je pet godina na prvi pogled kratak period za jedan ovakav poduhvat, za mladog pevača to je bilo dovoljno vremena da upozna pravila estrade, nauči koliko su važni upornost i strpljenje i shvati da se rezultati ne postižu preko noći.

Upravo zato koncert u MTS dvorani vidi kao priliku da zaokruži dosadašnje iskustvo, ali i da pokaže koliko je napredovao od prvih koraka do danas.

Pripreme za koncert već su u planu, a pred njim je period u kojem će biti potrebno uskladiti brojne detalje kako bi publika 5. decembra uživala u večeri za pamćenje.

Velika scena donosi i veću odgovornost, ali i priliku da se predstavi u izdanju koje do sada nije imao mogućnost da pokaže u ovakvom formatu.

On će pozvati i kompozitora Aleksandara Milića Milija, njegovog mentora iz takmičenja „Zvezde Granda“. Isaku bi bilo izuzetno drago da ga ugosti na svom prvom velikom solističkom koncertu, jer njihova saradnja i iskustvo iz takmičarskih dana predstavljaju važan deo njegovog muzičkog puta.

– Bilo bi mi veliko zadovoljstvo da Mili bude moj gost na koncertu. On je bio moj mentor dok sam se takmičio u „Zvezdama Granda“ i mnogo mi znači to iskustvo. Voleo bih da bude tu, da me podrži i da zajedno obeležimo ovaj važan trenutak u mojoj karijeri.

Pred Šabanovićem je, tako, veče koje bi moglo da označi početak jedne nove faze njegove karijere. Posle pet godina uspona, izazova i učenja, odlučio je da izađe pred publiku u jednom od značajnih beogradskih koncertnih prostora i pokaže šta je do sada izgradio.

Koliko je ovaj korak važan za njega, ostaje da se vidi 5. decembra, kada će MTS dvorana biti mesto njegovog velikog muzičkog izazova.