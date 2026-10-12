SLAVLJE „BELIH“ NA PREMIJERI: Sloga u Kraljevu pobedila Tamiš sa 99:95
Na premijeri nove sezone pred svojim navijačima, košarkaši kraljevačke Sloge ostvarili su prvu pobedu u takmičarskoj 2026/27. godini.
U poslednjem meču drugog kola KLS, kraljevački „beli“ su na parketu nove hale sportova kraj Ibra posle velike borbe pobedili tradicionalno neugodni Tamiš iz Pančeva sa 99:95 (27:22, 21:23, 26:26, 25:24).
Najefikasniji u redovima Sloge bio je raspoloženi Pavić sa 29 poena, Buš je postigao 19, Vasić 17, a Milošević 15, dok je kod Pančevaca Šelton postigao 24, a Vargas 16 poena.
U narednom kolu Kraljevčani gostuju u Zemunu ekipi Borca, dok će Tamiš kod kuće snage odmeriti sa Hercegovcem.
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