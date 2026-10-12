BIZARNO! Dete (14) se vozilo na krovu voza zbog izazova na društvenim mrežama, udarila ga struja

DEČAK (14) zadobio je povrede opasne po život nakon što je pretrpeo težak strujni udar na železničkoj pruzi u Kelnu.

Foto: Unsplash/ Daniel Bautz

Nesreća se dogodila sinoć oko 21 čas dok se tinejdžer vozio na krovu regionalnog ekspresnog voza – praksa poznata kao „surfovanje vozom“. Veruje se da je strujni udar izazvan blizinom visokonaponskog voda, izveštava "Bild".

Prema prvim izveštajima, električni luk se formirao između nadzemnog dalekovoda i tinejdžera na krovu tokom putovanja. Putnici u vozu čuli su glasan prasak i vriske i odmah su upozorili mašinovođu. On je aktivirao ručnu kočnicu i zaustavio voz blizu ulice Poligštrase.

Operacija spasavanja bila je izuzetno složena. Budući da se teško povređeni tinejdžer nalazio na krovu vagona, službe hitne intervencije su prvo morale da isključe napajanje celokupne mreže kontaktne mreže i uzemlje vodove.

Spasioci su mogli da mu priđu tek nakon što je otklonjen rizik od strujnog udara. Za njegov transport stigao je helikopter. Nakon što je spušten sa voza, tinejdžeru je pružena hitna medicinska pomoć.

Zbog težine povreda, na lice mesta pozvan je helikopter za spasavanje; on je sleteo na obližnju raskrsnicu kako bi ga što pre prevezao u bolnicu.

Prema policijskim izveštajima, četrnaestogodišnjak je zadobio opekotine na oko 80 procenata tela. Policija istražuje okolnosti nesreće, uključujući i način na koji je tinejdžer uspeo da se popne na krov voza.

(Indeks.hr)

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