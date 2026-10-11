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RUSKI DIPLOMATA BRUTALNO ISMEJAO ZELENSKOG: Tako je uporno tražio odgovor od Maska, sad ga je dobio - stvarno je vreme da ode

P. Đurđević

11. 10. 2026. u 13:51

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POZIV američkog predsednika Donalda Trampa Ukrajini da promeni lidera brzo se proširio evropskom štampom, izjavio je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik, prenose RIA Novosti.

РУСКИ ДИПЛОМАТА БРУТАЛНО ИСМЕЈАО ЗЕЛЕНСКОГ: Тако је упорно тражио одговор од Маска, сад га је добио - стварно је време да оде

FOTO: AP Photo/Francisco Seco

Lider SAD je ranije izjavio da je Vladimir Zelenski mnogo puta do sada mogao da reši sukob i da bi trebalo da raspiše izbore.

- Evropska štampa je veoma brzo prenela Trampov poziv Zelenskom - napisao je Mirošnik na svom Telegramu, dodavši da je Zelenskom "došlo vreme da ode".

On je uz objavu priložio snimke naslovnih strana evropskih medija sa naslovima poput "Tramp: Zelenski mora da bude smenjen", koji je objavio list "Sandej telegraf", i "Tramp zahteva promenu vlasti u Ukrajini", koji je objavio nemački list "Tagesšpigel", kao i druge naslove.

Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima ironično je prokomentarisao saglasnost američkog milijardera Ilona Maska sa stavom da je neophodno smeniti ukrajinskog lidera, primetivši da je sam Vladimir Zelenski uporno zahtevao od Maska da se izjasni.

- Zelenski je tako uporno zahtevao da mu Mask odgovori… - napisao je Mirošnik, komentarišući Maskovu objavu na Iksu.

U decembru 2025. godine Tramp je takođe govorio o potrebi održavanja izbora u Ukrajini, nazvavši Zelenskog "diktatorom bez izbora".

Mandat Vladimira Zelenskog istekao je 20. maja 2024. godine. Izbori su tada odloženi, uz obrazloženje da su na snazi ratno stanje i opšta mobilizacija.

(RT Balkan)

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