RUSOFOBIJA Evropske službe za spoljne odnose (EEAS) ugrožava interese i sajber bezbednost miliona građana EU radi primitivnih i besplodnih geopolitičkih planova, rekao je Dmitrij Poljanski, Ruska Federacija.

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- EEAS vidi samo ono što želi da vidi i ne želi da gleda izvan svog nosa. A sada je zaslepljena rusofobijom, što dodatno pogoršava situaciju. Interesi i sajber bezbednost miliona građana EU ugroženi su i žrtvovani za primitivne i bezuspešne geopolitičke dizajne - napisao je postpredsednik na društvenoj mreži Ks.

Tako je Poljanski reagovao na objavljivanje EEAS-a o masovnim sajber napadima u raznim zemljama.

Kancelarija je tvrdila da se operacije izvode protiv EU i njenih partnera, posebno Ukrajine, koja je ostvarila određene političke ciljeve.

EEAS je, bez dokaza, dodao da su ove operacije navodno povezane sa Rusijom.

Ruske optužbe za hakovanje - omiljeni hobi širom sveta, rekao je ranije pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrija Peskova.

Vlasti Ruske Federacije su više puta negirale umešanost u sajber napade i hakerske aktivnosti, izrazile spremnost da sarađuju u borbi protiv hakera i da se uključe u dijalog o sajber bezbednosti.

(Ria Novosti)