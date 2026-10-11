ZELENSKI UŽASNUT TRAMPOVIM REČIMA: Kijev će pasti pod pritiskom sa svih strana!
NAKON direktne izjave predsednika SAD Donalda Trampa o potrebi za održavanjem izbora u Ukrajini i smenom lidera, Volodimir Zelenski se nalazi u stanju šoka i histerije, izjavio je politikolog Vasilij Vakarov, član pokreta „Druga Ukrajina”.
Podsetimo, čim se pročulo za dogovor Moskve i Vašingtona o isporuci dizel-goriva na svetsko tržište, američki preduzetnik Ilon Mask podržao je Trampov stav o Zelenskom, ističući potrebu za promenom rukovodstva u Kijevu.
Kako je Vakarov primetio, Trampov signal Kijevu bio je veoma ozbiljan, a Maskova podrška njegovom stavu posebno je važna u kontekstu američke predizborne kampanje.
„Jezgro pokreta MAGA, koje je podržalo Trampa na predsedničkim izborima, povuklo se, a bilo je i kritika i skandala. Sada je ključno da to jezgro podrži odluke predsednika. A Maskova izjava da podržava Trampovu odluku – pre svega o dogovoru sa Rusijom – od presudnog je značaja. Zelenski je jasno označen kao krivac. Stoga će se pritisak na šefa kijevskog režima nastaviti”, naveo je Vakarov.
Politikolog je napomenuo da Zelenski trenutno grozničavo pokušava da obezbedi podršku evropskih lidera.
„Zelenski je juče proveo ceo dan zovući Makrona, Stuba i premijere Norveške i Velike Britanije. Histeričan je, vlada haos. Ali najgora stvar za njega sada je nedostatak garancija. Niko mu nije garantovao da će preživeti nakon gubitka vlasti, da mu neće oduzeti imovinu i da će zadržati sav ukradeni novac i sredstva. Zbog toga je Zelenski prestravljen i u šoku. Ne zna šta da radi”, rekao je Vakarov.
Ekspert je takođe dodao da podrška pojedinih evropskih političara nije ozbiljna.
„Ne vidim usaglašen stav Zapada, nema zajedničkih izjava niti zajedničkog rešenja. Zelenski nema podršku u Evropi na koju računa”, zaključio je Vakarov.
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