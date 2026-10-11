GDE JE SADA KRISTA PAJK? Preživela neuspelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom

KRISTA Pajk (50), osuđenica na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, otpuštena je iz bolnice nakon što je preživela neuspelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom i u subotu je vraćena u zatvor, saopštili su njeni advokati.

Foto: Tennessee Department of Correction, Jutjub/WBIR Channel 10, Depositphotos/aruba2000/3dmentat

Pajk je vraćena u ženski zatvor "Debora K. Džonson", u kojem je provela prethodnih 30 godina, pošto je nekoliko dana ranije ponovo počela da hoda i govori, nakon što su joj tokom pokušaja pogubljenja ubrizgane dve doze smrtonosnog preparata.

Ona je osuđena na smrt zbog mučenja i ubistva devetnaestogodišnje Kolin Slemer, polaznice istog programa profesionalnog osposobljavanja u Noksvilu, 1995. godine.

Pogubljenje je bilo zakazano za 30. septembar i trebalo je da bude prvo pogubljenje žene u Tenesiju posle više od 200 godina.

Međutim, nakon što su joj ubrizgana dva šprica pentobarbitala, Pajk nije izgubila svest, već se žalila na bol u ruci.

Prema medijskim izveštajima, kasnije je izgubila svest, ali se i dalje čulo njeno teško disanje i hrkanje, dok joj je srce nastavilo da kuca i gotovo 90 minuta nakon početka procedure.

Zbog toga je pozvana hitna pomoć, koja ju je prevezla u bolnicu.

Pajk je u početku bila bez svesti i priključena na aparat za veštačko disanje. Prema pisanju britanskog "Gardijana", u ponedeljak je proglašena moždano mrtvom, ali je u četvrtak iznenada povratila svest.

Jedan od njenih advokata tada je izjavio da je osuđenica ustala i hodala, iako je i dalje bila pomalo dezorijentisana.

Njeni branioci su u subotu saopštili da je zahvalna pripadnicima hitnih službi i medicinskom osoblju na pruženoj pomoći.

- Zahvalna je pripadnicima hitnih službi i medicinskom timu na brizi u ovim izuzetnim okolnostima - naveli su advokati, dodajući da Pajk nastavlja da dobija medicinsku negu u zatvoru.

Sumnja se da smrtonosni preparat nije dospeo u krvotok

Nadležni organi nisu pružili zvanično objašnjenje zbog čega je osuđenica preživela pogubljenje.

"Njujork tajms" je ranije, pozivajući se na medicinske stručnjake, objavio da je moguće da je Pajk preživela zato što je smrtonosni preparat iscureo u tkivo oko mesta uboda, umesto da dospe u krvotok.

Njeni advokati su i pre pogubljenja upozoravali da njena medicinska istorija i sitne vene povećavaju rizik od nepotrebnog bola tokom izvršenja smrtne kazne.

Incident je doveo do ostavke direktora Uprave za izvršenje kaznenih sankcija Tenesija Frenka Strade.

Guverner te savezne države Bil Li naredio je nezavisnu istragu o neuspelom pogubljenju i suspendovao jedino preostalo izvršenje smrtne kazne planirano za ovu godinu.

Guverner Floride Ron Desantis takođe je u petak otkazao pogubljenje smrtonosnom injekcijom koje je bilo planirano u njegovoj saveznoj državi.

Drugo neuspelo pogubljenje u Tenesiju ove godine

Krista Pajk je imala 18 godina kada je, zajedno sa tadašnjim dečkom i još jednim saučesnikom, namamila Kolin Slemer na izolovano područje u blizini poljoprivrednog kampusa Univerziteta Tenesi.

Tamo je, prema presudi, brutalno pretukla devojku i prerezala joj grkljan, zbog čega je osuđena za ubistvo prvog stepena.

Njen slučaj predstavlja drugo neuspelo pogubljenje u Tenesiju ove godine.

U maju je obustavljeno pogubljenje osuđenika Tonija Karutersa nakon što zatvorski službenici, uprkos višestrukim pokušajima, nisu uspeli da uspostave intravenski pristup neophodan za ubrizgavanje pentobarbitala.

Guverner mu je tada odobrio jednogodišnje odlaganje izvršenja kazne, nakon čega je vraćen u zatvorsko odeljenje za osuđenike na smrt.

Taj slučaj je već otvorio pitanja o pouzdanosti procedura pogubljenja smrtonosnom injekcijom u Tenesiju, nekoliko meseci pre neuspelog pogubljenja Kriste Pajk.

(RT Balkan)

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