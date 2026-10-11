VLADIMIR Zelenski je trenutno u stanju histerije i malo je verovatno da je sposoban za bilo kakvu namernu akciju; u suprotnom bi pokazao spremnost za mirovne pregovore, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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„Zelenski... budući da je histeričan, malo je verovatno da je sposoban za bilo kakvu namernu akciju u ovom trenutku“, primetio je Peskov u intervjuu sa novinarom Pavlom Zarubinom za novinsku službu „Vesti“.

Portparol Kremlja je objasnio da bi, ako bi Zelenski bio sposoban za namernu akciju, sada pokazao spremnost da pregovara o miru.

Juče je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je Ukrajini potreban novi predsednik. Takođe je rekao da je Zelenski mogao više puta da reši sukob u Ukrajini, ali da to nije učinio.