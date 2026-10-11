ITALIJANSKO OSTRVO LIPARI "POTONULO": Nevreme donelo obilne padavine koje su izazvale poplave i bujice (VIDEO)
TOKOM noći i rano jutros na ostrvu u arhipelagu Eolska ostrva, u provinciji Mesina, izlili su se potoci Ponte i Vale, a blato i nanos stigli su do centra naselja, plaža i mora.
Desetine kuća je poplavljeno, automobili su zaglavljeni u zoni luke Sotomonastero, a vatrogasci su intervenisali i spasavali vozače.
Gradonačelnik Rikardo Gulo potvrdio je da je najveći problem saobraćaj, dok su u toku radovi na uspostavljanju prohodnosti puteva.
sputnikportal.rs
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