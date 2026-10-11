NOVA EKSPLOZIJA POTRESLA RIJAD: Aerodrom ponovo napadnut nepoznatim projektilom

MEĐUNARODNI aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu napadnut je danas projektilom nepoznatog porekla, saopštio je Turki el Maliki, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskih Huta.

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Portparol je naveo da je napad izveden na putnički Terminal 4 aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije, prenosi Al Džazira.

Prema rečima El Malikija, protivvazdušna odbrana presrela je i uništila lutajuću krstareću raketu u blizini aerodroma.

Jemenski Huti ponovo su ranije danas upozorili avio-kompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno.

U napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u subotu je poginulo najmanje 12 ljudi, a 309 je povređeno.

(rt.rs)

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