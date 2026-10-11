NOVA EKSPLOZIJA POTRESLA RIJAD: Aerodrom ponovo napadnut nepoznatim projektilom
MEĐUNARODNI aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu napadnut je danas projektilom nepoznatog porekla, saopštio je Turki el Maliki, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskih Huta.
Portparol je naveo da je napad izveden na putnički Terminal 4 aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije, prenosi Al Džazira.
Prema rečima El Malikija, protivvazdušna odbrana presrela je i uništila lutajuću krstareću raketu u blizini aerodroma.
Jemenski Huti ponovo su ranije danas upozorili avio-kompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno.
U napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u subotu je poginulo najmanje 12 ljudi, a 309 je povređeno.
(rt.rs)
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