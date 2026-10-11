RAZNETA BAZA STRANIH BORACA! Ruske snage uradile ono od čega su svi strepeli: Evo šta je ostalo od centra Kolumbijaca!
RUSKE snage su uništile objekat koji su ruski bezbednosni zvaničnici opisali kao glavnu lokaciju za privremeni razmeštaj kolumbijskih boraca angažovanih u Nacionalnoj gardi Ukrajine; objekat se navodno nalazio u Dergačiju, gradu severno od Harkova.
U njemu su bili smešteni pripadnici iz Kolumbije raspoređeni u 23. zasebni jurišni puk Ukrajine. Ruski bezbednosni zvaničnik izjavio je za državnu novinsku agenciju TASS da su ti pripadnici prethodno prebačeni iz Kijeva, pre nego što je objekat pogođen. U izveštaju nisu navedeni podaci o korišćenom oružju, broju prisutnih ljudi niti o žrtvama u napadu.
23. zasebni jurišni puk je deo Nacionalne garde Ukrajine, koja igra sve značajniju ulogu u borbama na prvoj liniji fronta, zajedno sa Oružanim snagama Ukrajine. Jurišne jedinice su namenjene za ofanzivne operacije i borbu iz neposredne blizine, uključujući napade na utvrđene položaje i napore da se povrati ili zadrži sporna teritorija. Ovaj napad ukazuje na kontinuirano prisustvo stranih državljana u ukrajinskim vojnim formacijama, uključujući ljude regrutovane iz Latinske Amerike. Kolumbija se izdvojila kao značajan izvor stranih boraca za Ukrajinu, pri čemu mreže za regrutaciju na španskom jeziku i mogućnost vojnog angažmana privlače bivše vojnike i druge osobe sa vojnim iskustvom. Kolumbijci su navodno obavljali različite dužnosti, uključujući one u pešadijskim i jurišnim jedinicama, gde iskustvo u taktici delovanja manjih jedinica može biti dragoceno u iscrpljujućim borbama duž linije fronta.
U julu je više upućenih ruskih izvora iz oblasti odbrane izvestilo da je broj kolumbijskih državljana koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine značajno porastao, te da oni čine gotovo polovinu procenjenog ukupnog broja stranih boraca koji se trenutno nalaze u ratnoj zoni. Kolumbijci su zamenili mnoge borce sa Zapada koji su napustili ratište tokom protekle godine. Kolumbija raspolaže jednim od najvećih svetskih fondova iskusnog vojnog kadra usled decenija unutrašnjih sukoba sa pobunjeničkim grupama i narko-kartelima, a njeni borbeni veterani su angažovani kao podrška ratnim naporima koje podržava Zapad u Jemenu, Sudanu, a sada i u Ukrajini. Ozbiljan nedostatak ljudstva sa kojim se suočavaju Oružane snage Ukrajine doveo je do preduzimanja niza ekstremnih mera; pored oslanjanja na angažovano osoblje, one uključuju podizanje gornje starosne granice za regrutaciju kako bi se uključile i starije osobe, kao i rad na daljoj automatizaciji borbenih dejstava na prvoj liniji fronta upotrebom robota i dronova.
militarywatchmagazine.com
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