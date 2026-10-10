ETO KAKO SE TO RADI! AfD osuo paljbu po kancelaru Mercu: Uništava zemlju sankcijama, dok Tramp ima dogovor s Moskvom
ALISA Vajdel, kopredsednik desničarske stranke Alternativa za Nemačku, kritikovala je kancelara Fridriha Merca zbog sankcione politike prema Rusiji, ukazavši mu na dogovor američkog i ruskog lidera o isporukama ruskog dizel goriva.
-Eto kako se to radi! Dok Merc uništava Nemačku sankcijama i skupim tečnim prirodnim gasom, Tramp se bavi realnom politikom, navela je ona u objavi na Iksu.
Vajdel je istakla da je pragmatična saradnja u skladu sa nacionalnim interesima Nemačke, ali da su aktuelne vlasti opredeljene za eskalaciju i to na štetu sopstvenih građana.
Podsetimo, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, obavili su u petak telefonski razgovor.
Tramp je potom saopštio da je imao „izuzetno uspešan“ razgovor sa ruskim predsednikom, tokom kojeg je, prema njegovim rečima, postignut dogovor o velikim isporukama ruskog dizel-goriva na američko i svetsko tržište.
-Upravo sam obavio izuzetno uspešan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je postignut dogovor da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra, a zatim dodatnih milion tona, naveo je Tramp.
sputnikportal.rs
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