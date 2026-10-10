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UZBUNA U POLJSKOJ! Treći napad nožem u školi protekla četiri dana, IMA VIŠE RANJENIH

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 10. 2026. u 17:17

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TRI osobe su povređene danas u napadu ubadanjem nožem u još jednoj srednjoj školi u Varšavi, saopštila je policija, a reč je o najnovijem u nizu incidenata koji su izazvali zabrinutost u Poljskoj u vezi sa nasiljem među mladima koji oponašaju jedni druge.

УЗБУНА У ПОЉСКОЈ! Трећи напад ножем у школи протекла четири дана, ИМА ВИШЕ РАЊЕНИХ

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafal Niedzielski

Napad nožem dogodio se danas u školi u varšavskom okrugu Praga, gde je dvadesetjednogodišnja žena napala još tri osobe i povredila ih.

Jedna od žrtava, sedamnaestogodišnja devojka, prevezena je u bolnicu sa posekotinama na podlaktici, prenosi poljski portal Polsatnews.

Portparol varšavske policije, komandant Jacek Višnjevski, rekao je da njen život nije u opasnosti. Dvoje drugih povređenih nije zahtevalo hospitalizaciju.

Prema izjavama očevidaca, napad se dogodio na drugom spratu školske zgrade.

„Bili su zatvoreni u učionici na drugom spratu jer se sve dešavalo u hodniku“, rekla je jedna od osoba sa mesta događaja za Polsatnews.

Poljska policija saopštila je ranije danas da je juče izvršila inspekcije oko 50.000 škola i uhapsila 79 osoba širom zemlje nakon napada u školama u ​​Ostrolenki i blizu Viškova i sprečenog incidenta u Serpcu.

U saopštenju se navodi da je tokom inspekcija zabeleženo više od 230 incidenata, preneo je portal Polsatnews.

Policija je istakla da su širom Poljske u toku akcije kako bi se osigurala bezbednost dece, mladih i svih zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kao i da neprekidno reaguje na sve prijave.

U osnovnoj školi u Leščidol-Novinima petnaestogodišnjak je u četvrtak napao tri osobe, uključujući 37-godišnjeg zaposlenog u ustanovi, koji je podlegao povredama.

Dan ranije, u stručnoj školi u Ostrolenki, devetnaestogodišnji učenik je nožem izbo devet ljudi, uključujući pet učenika i dva nastavnika.

Takođe je imao ranac sa eksplozivom domaće izrade.

Policija je takođe sprečila mogući napad u školi u Serpcu, a sedamnaestogodišnji dečak, koji je uhapšen zbog pretnje da će "učiniti nešto loše" optužen je i pritvoren na dva meseca.

Škole i vrtići u Mazoveckom okrugu, u kojem su se dogodili napadi, stavljeni su pod dodatni nadzor policije u petak uz podršku gradske garde.

Tanjug

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