UZBUNA U RIJADU HUTI UDARAJU: Snažna eksplozija na aerodromu, avio-kompanije otkazuju letove (VIDEO)
SNAŽNA eksplozija odjeknula je na aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, dok se intenziviraju raketni napadi jemenskih Huta na tu kraljevinu, prenose mediji, pozivajući se na očevice i izvore upoznate sa situacijom.
Medijska služba saudijske vlade i Uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije nisu se za sada oglasile ovim povodom.
Međunarodni aerodrom “Kralj Halid” pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije i provere status letova pre dolaska na aerodrom. U međuvremenu, kompanije “Etihad ervejz” i “Katar ervejz” otkazale su više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada, pri čemu se neka otkazivanja odnose i na ponedeljak.
Današnja eksplozija usledila je nakon napada na aerodrom u Rijadu ranije ove nedelje, u kojima su četiri osobe poginule, više njih povređeno, a avion kompanije “Saudija” oštećen.
Ovi napadi naveli su brojne avio-prevoznike da obustave ili otkažu letove ka prestonici Saudijske Arabije, i to neposredno pred održavanje velikih konferencija o energetici i investicijama u Rijadu.
sputnikportal.rs
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