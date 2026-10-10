UZBUNA U RIJADU HUTI UDARAJU: Snažna eksplozija na aerodromu, avio-kompanije otkazuju letove (VIDEO)

SNAŽNA eksplozija odjeknula je na aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, dok se intenziviraju raketni napadi jemenskih Huta na tu kraljevinu, prenose mediji, pozivajući se na očevice i izvore upoznate sa situacijom.

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Medijska služba saudijske vlade i Uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije nisu se za sada oglasile ovim povodom.

Međunarodni aerodrom “Kralj Halid” pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije i provere status letova pre dolaska na aerodrom. U međuvremenu, kompanije “Etihad ervejz” i “Katar ervejz” otkazale su više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada, pri čemu se neka otkazivanja odnose i na ponedeljak.

Današnja eksplozija usledila je nakon napada na aerodrom u Rijadu ranije ove nedelje, u kojima su četiri osobe poginule, više njih povređeno, a avion kompanije “Saudija” oštećen.

Ovi napadi naveli su brojne avio-prevoznike da obustave ili otkažu letove ka prestonici Saudijske Arabije, i to neposredno pred održavanje velikih konferencija o energetici i investicijama u Rijadu.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta