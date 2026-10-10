"DRUGOG DANA NEĆE BITI!" Ukrajinska delegacija prekinula pregovore sa Vitkofom i Kušnerom

UKRAJINSKA delegacija prekinula je razgovore sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Majamiju, javljaju ukrajinski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Prema tim izveštajima, odluka je doneta nakon vesti o dogovoru predsednika SAD i Rusije u vezi sa dizel gorivom.

Trebalo je da razgovori traju dva dana.

- Drugog dana neće biti - prenose ukrajinski mediji.

- SAD su, zajedno sa kijevskom delegacijom, uz učešće 'evrotrojke', Evropske komisije i NATO, razgovarale o mogućim načinima rešavanja ukrajinskog konflikta pre dolaska zime - saopštio je Vitkof.

Prema njegovim rečima, u Majamiju su takođe diskutovane teme energetike, garancija bezbednosti i obnove Ukrajine, uključujući i kontekst njenog ulaska u EU.

Portal "Aksios" navodi da je Tramp postigao dogovor sa Putinom nakon što je Zelenski više puta odbio da zaustavi napade na ruske rafinerije.

SAD su upozorile Ukrajinu da će joj uskratiti obaveštajne podatke ako nastavi da ignoriše zahteve Trampa da ne napada ruske naftne rafinerije, navodi se u tekstu.

O tome je delegacija iz Kijeva obaveštena od strane Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, piše portal, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika. Jedan neimenovani američki zvaničnik negirao je te informacije.

- Zelenski pogrešno procenjuje situaciju. Nastavljajući da napada naftne rafinerije, on podriva prijateljski odnos koji je postigao sa Trampom u poslednjih šest meseci - izjavio je američki predstavnik.

(RT Balkan)

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