VODITELJI BEŽE IZ EMISIJE UŽIVO TOKOM RAZORNOG ZEMLJOTRESA! Pojavili se jezivi snimci snažnog udara, padaju zidovi na sve strane (FOTO/VIDEO)
ZEMLjOTRES jačine 7,7 stepeni pogodio je južnu obalu Paname, a potres se osetio i u Panama Sitiju, gde su ljudi istrčavali iz zgrada.
Zastrašujući snimci iz Paname prikazuju trenutak kada su sportski komentatori pobegli iz televizijskog studija tokom prenosa uživo, dok se tlo snažno treslo usled razornog zemljotresa koji je pogodio Panamu, u blizini Panamskog kanala.
Zemljotres magnitude 7,7 stepeni pogodio je južnu obalu Paname, a prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar se nalazio oko 14 kilometara jugozapadno od udaljene zajednice Pitaloza Ariba, na dubini od približno 10 kilometara.Potres se osetio širom zemlje, uključujući i glavni grad Panamu Siti, gde su stanovnici u strahu istrčavali iz zgrada i okupljali se na ulicama.
Na snimku televizijskog prenosa vidi se pet voditelja koji zabrinuto gledaju oko sebe dok se zidovi studija tresu, a rasveta i plafonski ventilator ljuljaju. Voditelji su zatim oprezno napustili studio, i dalje držeći mikrofone, dok je kamera nastavila da snima.
Predmeti su padali, a televizijski ekran se snažno tresao.
Zemljotres je pokrenuo upozorenja na opasnost od cunamija duž obala više zemalja Centralne i Južne Amerike, među kojima su Panama, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Peru, Nikaragva, Gvatemala, Salvador i Meksiko.
Upozorenje je obuhvatilo i moguću opasnost po Havaje
Snimci sa terena prikazuju oštećene objekte, delove plafona koji padaju i vodu koja se preliva iz bazena na vrhu jedne višespratnice. U gradu Penonome zabeležena su ozbiljna oštećenja crkve, dok su se na pojedinim putevima pojavile velike pukotine.
Prema rečima Omara Smita, šefa panamske službe civilne zaštite, najveća šteta zabeležena je u centralnim provincijama Veragvas, Erera i Los Santos, piše San.
Stanovnici su opisali trenutke panike tokom potresa
Rosendo Domingez (60), iz provincije Erera, izjavio je da su predmeti u njegovoj kuhinji popadali, dodajući da su on i njegove komšije bili veoma uplašeni.
Uprkos snažnom potresu, nadležni su saopštili da je Panamski kanal nastavio da radi normalno i da brodski saobraćaj nije bio prekinut, a upozorenje na cunami naknadno je ukinuto, prema podacima američkog Centra za upozoravanje na cunami.
(Kurir)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U BIH: Treslo se i u Hrvatskoj
05. 10. 2026. u 11:59
ZEMLjOTRES U KOMŠILUKU: Treslo se drugi put danas, evo gde je bio epicentar
01. 10. 2026. u 13:43
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO KOSTARIKU: Tlo se zatreslo kod obale, evo šta se zna
01. 10. 2026. u 07:43
ZEMLjOTRES U BiH: Udar jačine 3,1 stepen po Rihteru
27. 09. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)