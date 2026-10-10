VODITELJI BEŽE IZ EMISIJE UŽIVO TOKOM RAZORNOG ZEMLJOTRESA! Pojavili se jezivi snimci snažnog udara, padaju zidovi na sve strane (FOTO/VIDEO)

ZEMLjOTRES jačine 7,7 stepeni pogodio je južnu obalu Paname, a potres se osetio i u Panama Sitiju, gde su ljudi istrčavali iz zgrada.

Foto: Printskrin Iks JUST IN | World

Zastrašujući snimci iz Paname prikazuju trenutak kada su sportski komentatori pobegli iz televizijskog studija tokom prenosa uživo, dok se tlo snažno treslo usled razornog zemljotresa koji je pogodio Panamu, u blizini Panamskog kanala.

Zemljotres magnitude 7,7 stepeni pogodio je južnu obalu Paname, a prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar se nalazio oko 14 kilometara jugozapadno od udaljene zajednice Pitaloza Ariba, na dubini od približno 10 kilometara.Potres se osetio širom zemlje, uključujući i glavni grad Panamu Siti, gde su stanovnici u strahu istrčavali iz zgrada i okupljali se na ulicama.

Na snimku televizijskog prenosa vidi se pet voditelja koji zabrinuto gledaju oko sebe dok se zidovi studija tresu, a rasveta i plafonski ventilator ljuljaju. Voditelji su zatim oprezno napustili studio, i dalje držeći mikrofone, dok je kamera nastavila da snima.

A powerful 8.0-magnitude earthquake struck during a live TV broadcast in Panama, interrupting the transmission. https://t.co/c05bRFlkqo — JUST IN | World (@justinbroadcast) October 10, 2026

Predmeti su padali, a televizijski ekran se snažno tresao.

Zemljotres je pokrenuo upozorenja na opasnost od cunamija duž obala više zemalja Centralne i Južne Amerike, među kojima su Panama, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Peru, Nikaragva, Gvatemala, Salvador i Meksiko.

Upozorenje je obuhvatilo i moguću opasnost po Havaje

Snimci sa terena prikazuju oštećene objekte, delove plafona koji padaju i vodu koja se preliva iz bazena na vrhu jedne višespratnice. U gradu Penonome zabeležena su ozbiljna oštećenja crkve, dok su se na pojedinim putevima pojavile velike pukotine.

Prema rečima Omara Smita, šefa panamske službe civilne zaštite, najveća šteta zabeležena je u centralnim provincijama Veragvas, Erera i Los Santos, piše San.

Stanovnici su opisali trenutke panike tokom potresa

Rosendo Domingez (60), iz provincije Erera, izjavio je da su predmeti u njegovoj kuhinji popadali, dodajući da su on i njegove komšije bili veoma uplašeni.

Video shows widespread destruction and damage following a powerful 7.7-magnitude earthquake in Panama. Follow: https://t.co/1ymjeeywxb https://t.co/jQMQ37JRsv — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 10, 2026

Uprkos snažnom potresu, nadležni su saopštili da je Panamski kanal nastavio da radi normalno i da brodski saobraćaj nije bio prekinut, a upozorenje na cunami naknadno je ukinuto, prema podacima američkog Centra za upozoravanje na cunami.

(Kurir)

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