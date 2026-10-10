DOMAĆINI, VREME JE ZA PRIPREME: Evo kakve su cene prasetine i jagnjetine pred slave

SEZONA slava u Srbiji samo što nije počela, a domaćini koji planiraju svečanu trpezu već treba da razmišljaju o cenama mesa i pečenja.

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Prasetina je i dalje jedan od najtraženijih izbora, dok jagnjetina ostaje specijalitet za koji je potrebno izdvojiti više novca.

Jesen u Srbiji tradicionalno označava početak priprema za porodična okupljanja, a sa približavanjem slave Svete Petke, 27. oktobra, i novembarskih praznika, raste interesovanje za cene prasetine i jagnjetine. Za mnoge domaćine pečenje je nezaobilazan deo slavske trpeze, ali ovogodišnji troškovi zahtevaju pažljivije planiranje budžeta.

Prema aktuelnim izveštajima sa tržišta, cene mesa i pečenja razlikuju se u zavisnosti od mesta kupovine, kvaliteta, načina pripreme i toga da li se kupuje živa stoka, sveže meso ili gotovo pečenje.

Prasetina: Svinjetina skuplja, a potražnja pred slavsku sezonu raste

Cene svinjskog mesa tokom ove godine našle su se pod pritiskom rasta troškova i smanjene ponude nakon problema sa afričkom kugom svinja.

Prema izveštaju Juronjuza od 10. septembra, cena žive vage tovnih svinja dostigla je 220–230 dinara po kilogramu, bez PDV-a, dok je sveže svinjsko meso u prodavnicama poskupelo između 10 i 15 odsto.

U pojedinim mesarama kilogram svinjskog vrata i krmenadle sa kostima koštao je između 850 i 900 dinara, dok su se cene drugih komada mesa kretale i oko 998 dinara po kilogramu.

Važno je, međutim, razlikovati cenu žive vage od cene gotovog prasećeg pečenja. Kada se uračunaju klanje, obrada, pečenje i troškovi prodaje, kilogram gotovog proizvoda može biti višestruko skuplji.

Zato će domaćini koji planiraju da prase naruče u pečenjari morati da računaju na drugačiji trošak nego oni koji kupuju meso ili živu životinju i organizuju pripremu na sopstveni način.

Jagnjetina: Cene zavise od regiona i ponude

Jagnjetina je takođe važan deo svečanih trpeza, naročito u domaćinstvima u kojima se tradicionalno priprema jagnjeće pečenje. Ipak, cene mogu znatno da variraju od jednog kraja Srbije do drugog.

Prema podacima sa stočnih pijaca i iz klanica objavljenim početkom oktobra, kilogram žive jagnjadi na pojedinim tržištima kretao se oko 410–500 dinara. U Užicu je zabeležena cena od 430 dinara po kilogramu, dok su na drugim tržištima zabeleženi i viši iznosi.

Ove cene odnose se na živu vagu, a ne na kilogram gotovog jagnjećeg pečenja. Razlika je važna za kupce jer se trošak gotovog proizvoda formira i na osnovu obrade, gubitka mase tokom pečenja i usluge pripreme.

Zbog toga je prilikom naručivanja najbolje proveriti cenu gotovog pečenja, raspoloživu količinu i da li se prilog ili dodatne usluge posebno naplaćuju.

Koliko će domaćine koštati slavska trpeza?

Prasetina i jagnjetina predstavljaju samo deo troškova organizovanja slave. Pored mesa, domaćini treba da planiraju nabavku pića, salata, predjela, kolača i ostalih namirnica, a veći broj gostiju može značajno da poveća ukupni račun.

Posebno je važno imati u vidu da cena kilograma pečenja nije ista u svim gradovima i pečenjarama. U Beogradu, na primer, pojedini javno dostupni cenovnici početkom oktobra pokazivali su da kilogram prasećeg pečenja košta od oko 3.400 do 4.400 dinara, dok su pojedine ponude jagnjećeg pečenja prelazile 6.000 dinara po kilogramu.

To su cene konkretnih ugostiteljskih objekata, a ne jedinstven prosek za celu Srbiju. U manjim mestima, kao i kod direktne kupovine od proizvođača, uslovi mogu biti drugačiji.

Rezervacije unapred mogu da olakšaju pripreme

Kako se približava slava, domaćinima se savetuje da na vreme provere cene u lokalnim pečenjarama i mesarama. Pravovremena rezervacija može da olakša organizaciju, posebno za slave na kojima se očekuje veći broj gostiju.

Pre naručivanja treba proveriti cenu po kilogramu, da li se meri sirovo ili gotovo meso, kolika je minimalna porudžbina i da li se dostava dodatno plaća. Takođe, korisno je uporediti nekoliko ponuda umesto oslanjanja na prvi dostupan cenovnik.

Sezona slava tradicionalno donosi pojačanu potražnju za pečenjem, ali konačan račun zavisiće od izbora mesa, broja gostiju i mesta kupovine. Za domaćine koji žele da sačuvaju tradiciju, a istovremeno kontrolišu troškove, najvažnije je da pripreme počnu na vreme i da se cene provere neposredno pre naručivanja.

(BizPortal)

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