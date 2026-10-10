TRAMP POBESNEO ZBOG NOBELOVE NAGRADE: "Nikada nisam čuo za tu osobu, niko nije, ne znam šta je ta žena uradila!"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovio je u petak svoje pritužbe zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, rekavši da je to sramotna i neprijatna odluka koja je ostavila mrlju na Norveškoj, zemlji domaćinu Nobelovog komiteta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Burkhartt

Tramp je ovo izjavio nekoliko sati nakon što je Nobelov komitet dodelio ovogodišnju nagradu južnoafrikanki, pravnici Navi Pilaj, nekadašnjoj sudiji Međunarodnog krivičnog suda koja je nadgledala izveštaj Ujedinjenih nacija (UN) u kojem je zaključeno da je Izrael počinio genocid u Gazi, prenosi Rojters.

Tokom predizbornog skupa u gradu Sirakuza u državi Njujork Tramp je nazvao Navi Pilaj "misterioznom osobom".

- Nikada nisam čuo za tu osobu. Niko nije - rekao je Tramp obraćajući se svojim pristalicama.

Tokom oba predsednička mandata Tramp je izražavao razočaranje što nije uspeo da osvoji ovu nagradu.

- Ovo je neizbrisiva mrlja za Norvešku i one ljude koji su doneli tako sramotnu i neprijatnu odluku - rekao je Tramp i naveo niz konflikata u čijem je rešavanju, kako tvrdi, imao ulogu i pomogao u sprečavanju izbijanja ratova između Severne i Južne Koreje, Japana i Severne Koreje, kao i Kine i Tajvana.

On je ocenio da je Nobelova nagrada za mir zauvek diskreditovana od strane nekolicine radikalnih ideologa koji su protiv demokratije i koji su zapravo neprijatelji civilizacije.

- Norveška, nećemo to zaboraviti - poručio je Tramp.

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