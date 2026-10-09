MOSKVA UDARILA ŠAKOM O STO: Rusija hitno traži od Crne Gore objašnjenje zbog hapšenja tima „Ribar“

RUSKA ambasada u Crnoj Gori je uputila upite crnogorskoj strani u kojima zahteva objašnjenje za pritvaranje Mihaila Zvinčuka, osnivača telegram kanala "Ribar", i članova njegovog tima.

foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

- Ambasada je odmah poslala upite crnogorskoj strani sa zahtevom da razjasne razloge za ovu odluku, kao i hitan konzularni pristup ruskim državljanima - saopštila je ruska ambasada za ruske medije.

Bloger i osnivač telegram kanala "Ribar" Mihail Zvinčuk priveden je danas u Risnu, u Crnoj Gori.

Prema navodima crnogorskih medija, privedena je i njegova supruga Valerija i troje saradnika.

Kanal "Ribar" potvrdio je navode o privođenju rukovodioca ovog projekta i drugih ruskih državljana koji su bili sa njim.

(Sputnjik)

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