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MOSKVA UDARILA ŠAKOM O STO: Rusija hitno traži od Crne Gore objašnjenje zbog hapšenja tima „Ribar“

P. Đurđević

09. 10. 2026. u 14:42

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RUSKA ambasada u Crnoj Gori je uputila upite crnogorskoj strani u kojima zahteva objašnjenje za pritvaranje Mihaila Zvinčuka, osnivača telegram kanala "Ribar", i članova njegovog tima.

МОСКВА УДАРИЛА ШАКОМ О СТО: Русија хитно тражи од Црне Горе објашњење због хапшења тима „Рибар“

foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

- Ambasada je odmah poslala upite crnogorskoj strani sa zahtevom da razjasne razloge za ovu odluku, kao i hitan konzularni pristup ruskim državljanima - saopštila je ruska ambasada za ruske medije.

Bloger i osnivač telegram kanala "Ribar" Mihail Zvinčuk priveden je danas u Risnu, u Crnoj Gori.

Prema navodima crnogorskih medija, privedena je i njegova supruga Valerija i troje saradnika.

Kanal "Ribar" potvrdio je navode o privođenju rukovodioca ovog projekta i drugih ruskih državljana koji su bili sa njim.

(Sputnjik)

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