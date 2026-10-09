"OVO JE SRAMOTA I IZDAJA ZA EVROPU" Usledile oštre kritike zbog Šrederove posete Putinu
POSETA bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, povodom Putinovog rođendana, izazvala je oštre kritike nemačkih političara iz više stranaka, piše list Cajt.
Generalna sekretarka Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Franciska Hoperman ocenila je da je Šrederova poseta sramotna, navodeći da su tokom proslave u Rusiji deca u Ukrajini stradala u ruskim napadima.
Političarka Zelenih Katrin Gering-Ekart i poslanica Slobodarske demokratske partije (FDP) zadužena za odbrambenu politiku Mari-Agnes i Štrak-Cimerman takođe su osudile Šrederov odlazak u Moskvu.
Gering-Ekart je posetu nazvala sramotom i izdajom Evrope, dok je Štrak-Cimerman bivšeg kancelara nazvala "najbezobraznijim penzionerom u Nemačkoj", kritikujući ga zbog toga što je ranije otkazivao svedočenja pred istražnim odborom iz zdravstvenih razloga, dok je sada otputovao na Putinovu rođendansku proslavu.
Sličnu kritiku izneo je i Denis Radke, predstavnik socijalnog krila CDU, koji je ironično ocenio da je Šreder dovoljno bolestan da ne svedoči pred istražnim odborom ali dovoljno zdrav za put u Moskvu i nove prihode iz Rusije.
Šreder je prošle godine više puta otkazao svedočenje pred istražnim odborom koji se bavio klimatskom fondacijom nemačke savezne pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija i njenom ulogom u izgradnji gasovoda Severni tok 2, navodeći da boluje od sindroma sagorevanja.
Za razliku od njih, poslanik Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) i stručnjak za spoljnu politiku Ralf Štegner branio je Šrederovu posetu, ističući da je bivši kancelar u Moskvi boravio kao privatno lice.
- Ako je Šrederova poseta doprinela miru makar za milimetar, onda je bila uspešna - rekao je Štegner za list Tagesšpigel, dodajući da bivši kancelar i dalje može da otvori vrata za razgovore sa Putinom.
Prema saopštenju Kremlja, Putin je saznao iz medija da se Šreder nalazi u Moskvi poslovno, nakon čega je pozvao svog dugogodišnjeg prijatelja u goste povodom rođendana.
Šreder, koji ima 82 godine, godinama je na meti kritika zbog bliskih veza sa Putinom i angažmana u ruskom energetskom sektoru.
Nakon početka sukoba u Ukrajini više puta se sastajao sa ruskim predsednikom, a Putin ga je u maju pomenuo kao mogućeg posrednika u pregovorima o okončanju rata.
Pre posete Putinu, Šreder je obišao moskovsku filijalu ruskog ogranka nemačkog trgovinskog lanca Globus, gde se obratio zaposlenima.
Nedavno je imenovan u nadzorni odbor te kompanije.
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(Tanjug)
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