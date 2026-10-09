PROJEKAT "RIBAR": Zvinčuk, priveden u Crnoj Gori, boravio u zemlji legalno

RUKOVODILAC ruskog medijskog projekta "Ribar" i vojni bloger Mihail Zvinčuk, koji je priveden u Crnoj Gori zajedno sa drugim ruskim državljanima, boravio je u toj zemlji legalno, saopšteno je iz te mreže.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu tog projekta, Zvinčuk i ostali privedeni ruski državljani imali su regulisan boravak, a među planiranim aktivnostima bilo je i snimanje Cetinjskog manastira, za koje je, kako se navodi, ranije podnet zvaničan zahtev.

"Pošto nije bilo kršenja lokalnih zakona, očekujemo oslobađanje svih privedenih", dodaje se u saopštenju.

Iz projekta "Ribar" napominju su da su u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije, koje radi na rešavanju situacije.

Radio i televizija Crne Gore (RTCG) objavili su u petak da su Mihail Zvinčuk i njegova supruga Valerija privedeni u Risnu.

Crnogorska policija, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), rano jutros započela je akciju usmerenu na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar (Rybar), potvrđeno je portalu RTCG.

U Risnu su uhapšeni Mihail i Valerija Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije, kao i još tri njihova saradnika.

Pobeda tvrdi, pozivajući se na saznanja iz sektora bezbednosti, i da je Mihail Zvinčuk pukovnik ruske vojne obaveštajne službe GRU zadužen za hibridne operacije.

"Ribar" je ruska medijska i informaciona mreža osnovana 2018. godine, koja je međunarodnu prepoznatljivost stekla tokom sukoba u Ukrajini.

Mreža je, prema pisanju crnogorskih medija, prvobitno zamišljena kao platforma za vojne analize i izveštavanje o sukobima, ali je vremenom prerasla u razgranatu mrežu komunikacionih kanala.

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