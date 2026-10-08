EVROPSKA komisija želi da stvori pandan članu 4 Severnoatlantskog ugovora pre potencijalnih promena vlasti u Parizu i Berlinu, rekao je za ruske medije poslanik EP iz Luksemburga Fernan Karthajzer.

Foto: Goran Čvorović

- Ursula fon der Lajen, predsednik EK, verovatno želi da deluje tako brzo upravo pre nego što dođe do velikih promena u vladama Nemačke i Francuske - naveo je on.

Javno mnjenje će, prema njegovom mišljenju, teško prihvatiti takav razvoj događaja, imajući u vidu atmosferu histerije koja trenutno vlada u Evropi.

- Takav korak će na nivou EU će u javnosti biti doživljen kao opasan - rekao je Karthajzer.

Član 4. Severnoatlantskog ugovora predviđa sazivanje Saveta NATO-a radi konsultacija ukoliko bilo koja članica Alijanse smatra da je njena bezbednost ugrožena.

Moskva je oštro reagovala.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da „jastrebovi unutar evropske birokratije pokušavaju da prilagode spoljnu politiku EU po uzoru na NATO”.

Portparol predsednika Dmitrij Peskov izjavio je u sredu da je Evropa "opsednuta militarističkim idejama" i da planira da transformiše EU u vojno-politički blok.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ranije ukazao na to da je NATO, iako sebe naziva odbrambenim savezom, bombardovao Jugoslaviju, Avganistan i Libiju.

(Sputnjik)