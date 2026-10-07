NOVI ZAKON UNEO NEMIR: Nemci ne žele u vojsku, broj prigovora savesti drastično skočio
NEMCI nisu naročito zainteresovani za služenje vojnog roka. Broj uloženih prigovora savesti na vojnu službu naglo je porastao i ima ih više od 12.000 za osam meseci ove godine, navodi se u podacima Savezne kancelarije za porodična pitanja i funkcije civilnog društva.
- Ukupno 12.102 prijave primljene su između januara i kraja avgusta - rekla je portparolka agencije, prenosi Srna.
To je čak tri puta više nego lane, kada ih je bilo 3.879. Broj prijava naročito je skočio od juna ove godine.
- Nagli porast desio se nakon što je 1. januara stupio na snagu novi nemački zakon o vojnoj službi - prenose medijske kuće "Funke" i RND.
Zakon predviđa obavezni lekarski pregled za muškarce rođene 2008. godine ili kasnije, sa ciljem regrutovanja dobrovoljaca za proširenje oružanih snaga. Ukoliko se ciljevi regrutovanja ne ispune, parlament može da uvede regrutaciju na osnovu potreba.
Obavezna vojna služba obustavljena je 2011. godine, ali je i dalje zagarantovana u Osnovnom zakonu Nemačke. Pravo odbijanja vojne službe na osnovu prigovora savesti ostalo je na snazi.
U mnogim nemačkim gradovima nedavno su držani protesti učenika i studenata protiv vladine reforme vojne službe, u trenutku kada Berlin nastoji da pojača oružane snage, pozivajući se na navodnu pretnju iz Rusije. Mladi su nosili transparente sa natpisima: "Nećemo se boriti u vašim ratovima", "Obrazovanje umesto bombi", "To nije naš rat" i "Rusija nije naš neprijatelj".
(RT Balkan)
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