Društvo

TELEKOM SRBIJA DOPRINEO OČUVANJU 11 RETKIH I UGROŽENIH VRSTA U SRBIJI: Pet godina projekta "Nijedna vrsta ne umire sama"

В.Н.

07. 10. 2026. u 16:10

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DUGOGODIŠNjA saradnja Telekoma Srbija sa udruženjima, naučnim institucijama i stručnjacima koji rade na zaštiti retkih i ugroženih vrsta, pre pet godina objedinjena je u ekološku kampanju sa jednostavnom, ali snažnom porukom: ugrožene vrste ne smeju ostati same u borbi za opstanak.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ДОПРИНЕО ОЧУВАЊУ 11 РЕТКИХ И УГРОЖЕНИХ ВРСТА У СРБИЈИ: Пет година пројекта Ниједна врста не умире сама

Foto: Telekom Srbija

Projekat "Nijedna vrsta ne umire sama", koji je pokrenut 2021. godine, ubrzo je postao platforma za povezivanje nauke, tehnologije i zaštite prirode i biodiverziteta. Kroz podršku aktivnim merama zaštite, terenskom radu i primeni savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija u monitoringu ugroženih vrsta unapređene su aktivnosti na očuvanju 11 retkih i ugroženih vrsta: beloglavog supa, orla zmijara, surog orla, orla belorepana, patuljastog orla, modrovrana i sova, kao i mrkog medveda, risa, dabra i tekunica.

Foto: Saša Malezić

Zahvaljujući projektu, prvi put u Srbiji telemetrijskim odašiljačima markirani su orao zmijar, suri i patuljasti orao, a prvi put u našoj zemlji postavljen je i video-nadzor na gnezdo jednog para orlova zmijara. Posebno mesto zavređuje i projekat "Tajni život medveda", u okviru kojeg je mužjak mrkog medveda Aleksandar postao prvi medved u Srbiji opremljen GPS/GSM ogrlicom sa ugrađenom kamerom, omogućivši stručnjacima jedinstven uvid u njegovo kretanje, ponašanje i život u prirodnom staništu. Nekoliko godina kasnije, priča je nastavljena kroz praćenje medvedice Paraskeve, koja je tokom istraživanja donela na svet dva mečeta.

Foto: Duško Ćirović

Povodom obeležavanja jubileja projekta, zaposleni u kompaniji Telekom Srbija glasanjem su odabrali ime mlade ženke beloglavog supa i nazvali je Iskra kao simbol nove nade i života za tu vrstu. Njeno kretanje prati se pomoću satelitske telemetrije, a prikupljeni podaci pomažu stručnjacima da bolje razumeju ovu ugroženu vrstu i unaprede mere njene zaštite.

Gubitak biodiverziteta jedan je od najvećih izazova savremenog doba i zahteva dugoročan, stručan i sistemski pristup. Pet godina projekta pokazalo je da za zaštitu prirode nema brzih rešenja i da se najveći efekat ostvaruje upravo kroz kontinuitet, partnerstva i posvećen rad na terenu. Dugoročno praćenje vrsta omogućava prikupljanje dragocenih podataka, bolje razumevanje njihovih potreba i donošenje odluka koje doprinose njihovom očuvanju.

Foto: Zoran Karić

U tom procesu tehnologija povezuje prirodu, nauku i ljude. Telekom Srbija svojim tehnološkim potencijalom pruža podršku stručnjacima i institucijama koje rade na očuvanju prirodnih vrednosti.

Danas, pet godina kasnije, poruka ostaje ista – čuvajmo najvažniju od svih mreža, mrežu života. Ona ne može da opstane bez ključnih vrsta koje u njoj imaju svoje mesto i nezamenljivu ulogu. Kada nestane vrsta nestaje i deo sveta kojem i sami pripadamo. Jer nijedna vrsta ne umire sama.

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