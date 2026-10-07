BUGARSKA OSUDILA NAPAD U CRNOM MORU: Dva komercijalna broda pogođena dronovima
MINISTARKA spoljnih poslova Bugarske Velislava Petrova saopštila je sinoć da je napad dronom na dva komercijalna broda u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske neprihvatljiv i da pokazuje da je bezbednost Crnog mora direktno povezana sa evropskom bezbednošću, preneli su lokalni mediji.
Petrova je, u objavi na mreži Iks, opisala napad kao ozbiljno kršenje međunarodnog prava i principa bezbedne plovidbe, rekavši da incident prevazilazi pomorsku bezbednost i pokazuje važnost Crnog mora za ukupnu bezbednost Evrope, prenosi portal Novinite.com.
Petrova rekala da zaštita civilnih posada i sloboda plovidbe u Crnom moru moraju da ostanu prioritet i naglasila da su ova pitanja važna "za naše partnere širom sveta koji se oslanjaju na bezbednu isporuku vitalne robe iz regiona Crnog mora".
- Ovo predstavlja još jedan korak u opasnoj eskalaciji rata u Ukrajini. Moramo da podržimo sve moguće diplomatske napore da se ovaj rat okonča - rekla je Petrova i dodala da održava bliski kontakt sa evropskim partnerima i bugarskim saveznicima u NATO-u.
Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je ranije juče napad na dva trgovačka broda pogođena dronovima u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u Crnom moru, kao "potpuno neprihvatljivo" kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Incident se dogodio oko tri sata ujutru, 110 kilometara istočno od Bjale, grada na bugarskoj obali Crnog mora, kada su na brodove izvedeni napadi pomorskim i vazdušnim dronovima.
Predsednica Bugarske Ilijana Jotova sazvala je Konsultativni savet za nacionalnu bezbednost ( KSNS ) za danas, kako bi razgovarala o pomorskoj bezbednosti i kritičnoj infrastrukturi Bugarske nakon napada dronovima na dva komercijalna broda u Crnom moru, saopštilo je sinoć predsedništvo u Sofiji, prenele su ranije Novinite.
Sastanak je zakazan za 13 časova u Predsedništvu i fokusiraće se na "aktuelne rizike i pretnje pomorskoj bezbednosti i kritičnoj infrastrukturi Bugarske u kontekstu rata u Ukrajini".
(Tanjug)
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